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影／張善政中壢造勢 蔣萬安、謝國樑、李四川首度一同聯合造勢
桃園市長張善政晚上在中壢舉辦造勢大會，主辦單位稱現場湧入3萬多人，約150公尺的進場路線，走了20多分鐘才登台。台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑及新北市長候選人李四川也到場站台，力挺張善政連任，強調北北基桃應攜手合作。
蔣萬安表示，張善政過去4年政績有目共睹，不僅懂科技、產業，也擅長城市治理，北北基桃透過1200月票等政策深化合作，未來盼共同打造北台灣AI產業廊帶。他呼籲選民以選票肯定務實做事的團隊。
謝國樑則感謝張善政及桃園市議員曾在他面臨罷免案時赴基隆相挺，盼四市團結，讓優質團隊順利當選。李四川即使因行程奔波嗓音沙啞，仍賣力催票，並呼籲支持張善政、蔣萬安及謝國樑連任，也盼選民給他機會進入新北市府，一起打拚。
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