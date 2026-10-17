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影／張善政中壢造勢 蔣萬安、謝國樑、李四川首度一同聯合造勢

攝影中心／ 記者季相儒／桃園即時報導
桃園市長張善政、議長邱奕勝晚上舉行聯合競選總部成立大會，也是首場北北基桃一起聯合造勢大會，桃園市長張善政、台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川、基隆市長謝國樑一同大進場。記者季相儒／攝影
桃園市長張善政、議長邱奕勝晚上舉行聯合競選總部成立大會，也是首場北北基桃一起聯合造勢大會，桃園市長張善政、台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川、基隆市長謝國樑一同大進場。記者季相儒／攝影

桃園市長張善政晚上在中壢舉辦造勢大會，主辦單位稱現場湧入3萬多人，約150公尺的進場路線，走了20多分鐘才登台。台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑及新北市長候選人李四川也到場站台，力挺張善政連任，強調北北基桃應攜手合作。

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蔣萬安表示，張善政過去4年政績有目共睹，不僅懂科技、產業，也擅長城市治理，北北基桃透過1200月票等政策深化合作，未來盼共同打造北台灣AI產業廊帶。他呼籲選民以選票肯定務實做事的團隊。

謝國樑則感謝張善政及桃園市議員曾在他面臨罷免案時赴基隆相挺，盼四市團結，讓優質團隊順利當選。李四川即使因行程奔波嗓音沙啞，仍賣力催票，並呼籲支持張善政、蔣萬安及謝國樑連任，也盼選民給他機會進入新北市府，一起打拚。

桃園市長張善政、議長邱奕勝晚上舉行聯合競選總部成立大會，也是首場北北基桃一起聯合造勢大會，桃園市長張善政（左二）、台北市長蔣萬安（右二）、新北市長參選人李四川（右一）、基隆市長謝國樑（左一）一同大進場。記者季相儒／攝影
桃園市長張善政、議長邱奕勝晚上舉行聯合競選總部成立大會，也是首場北北基桃一起聯合造勢大會，桃園市長張善政（左二）、台北市長蔣萬安（右二）、新北市長參選人李四川（右一）、基隆市長謝國樑（左一）一同大進場。記者季相儒／攝影

桃園市長張善政、議長邱奕勝晚上舉行聯合競選總部成立大會，也是首場北北基桃一起聯合造勢大會，桃園市長張善政、台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川、基隆市長謝國樑一同登台造勢。記者季相儒／攝影
桃園市長張善政、議長邱奕勝晚上舉行聯合競選總部成立大會，也是首場北北基桃一起聯合造勢大會，桃園市長張善政、台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川、基隆市長謝國樑一同登台造勢。記者季相儒／攝影

桃園市長張善政（左六）、議長邱奕勝（左五）晚上舉行聯合競選總部成立大會，也是首場北北基桃一起聯合造勢大會，桃園市長張善政、台北市長蔣萬安（右四）、新北市長參選人李四川（左四）、基隆市長謝國樑（右三）一同登台造勢。記者季相儒／攝影
桃園市長張善政（左六）、議長邱奕勝（左五）晚上舉行聯合競選總部成立大會，也是首場北北基桃一起聯合造勢大會，桃園市長張善政、台北市長蔣萬安（右四）、新北市長參選人李四川（左四）、基隆市長謝國樑（右三）一同登台造勢。記者季相儒／攝影

桃園市長張善政、議長邱奕勝晚上舉行競選總部聯合造勢大會晚間盛大舉行，這場也是北北基桃首場聯合造勢大會，許多支持者到場聲援。記者季相儒／攝影
桃園市長張善政、議長邱奕勝晚上舉行競選總部聯合造勢大會晚間盛大舉行，這場也是北北基桃首場聯合造勢大會，許多支持者到場聲援。記者季相儒／攝影

桃園市長張善政、議長邱奕勝晚上舉行聯合競選總部成立大會，也是首場北北基桃一起聯合造勢大會，桃園市長張善政、台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川、基隆市長謝國樑一同大進場。記者季相儒／攝影
桃園市長張善政、議長邱奕勝晚上舉行聯合競選總部成立大會，也是首場北北基桃一起聯合造勢大會，桃園市長張善政、台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川、基隆市長謝國樑一同大進場。記者季相儒／攝影

桃園市長張善政、議長邱奕勝晚上舉行競選總部聯合造勢大會晚間盛大舉行，這場也是北北基桃首場聯合造勢大會，許多支持者到場聲援。記者季相儒／攝影
桃園市長張善政、議長邱奕勝晚上舉行競選總部聯合造勢大會晚間盛大舉行，這場也是北北基桃首場聯合造勢大會，許多支持者到場聲援。記者季相儒／攝影

桃園市長張善政（左三）、議長邱奕勝（左二）晚上舉行聯合競選總部成立大會，也是首場北北基桃一起聯合造勢大會，桃園市長張善政、台北市長蔣萬安（右二）、新北市長參選人李四川（左一）、基隆市長謝國樑（右一）一同登台造勢。記者季相儒／攝影
桃園市長張善政（左三）、議長邱奕勝（左二）晚上舉行聯合競選總部成立大會，也是首場北北基桃一起聯合造勢大會，桃園市長張善政、台北市長蔣萬安（右二）、新北市長參選人李四川（左一）、基隆市長謝國樑（右一）一同登台造勢。記者季相儒／攝影

桃園市長張善政、議長邱奕勝晚上舉行競選總部聯合造勢大會晚間盛大舉行，這場也是北北基桃首場聯合造勢大會，許多支持者到場聲援。記者季相儒／攝影
桃園市長張善政、議長邱奕勝晚上舉行競選總部聯合造勢大會晚間盛大舉行，這場也是北北基桃首場聯合造勢大會，許多支持者到場聲援。記者季相儒／攝影

2026九合一選舉 李四川 謝國樑 張善政 蔣萬安 中壢 北北基桃

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