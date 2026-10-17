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李四川到桃園站台張善政 主張捷運可從基隆到桃園

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（右起）今晚到桃園合體台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑共同造勢。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川（右起）今晚到桃園合體台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑共同造勢。圖／李四川競辦提供

桃園市長張善政今晚在中壢舉辦首場大型造勢晚會，北北基桃3名現任市長和新北市長參選人李四川一起進場。李四川在謝國樑之後致詞，主張當選後將加強軌道建設讓「基北北桃一條線」、靠捷運路網串聯可從基隆到桃園完善共同生活圈。

2026九合一選舉

李四川致詞時聲音沙啞，他說因為參選這7、8個月講的話幾乎跟他60歲講得一樣多，所以現在都沒聲音了。李四川還說過去曾和張善政市長在行政院共事，張善政算是他的老長官，很多人形容他們是理工男，但是張善政不像他這麼土，而他的土味是「台灣俗」，很老實又認真打拚、若做錯事也不會硬拗。

李四川還說，年底若接上侯友宜市長這一棒，一定會加強捷運軌道建設，完成三鶯線延伸到桃園八德，並與桃園捷運綠線交會，然後再建1條大漢溪的縱貫線到三重埔，再經過淡水河接到民生汐止線、接汐東線，再往北就到基隆暖暖，目標「讓基北北桃一條線，捷運可以從基隆到桃園！」

國民黨新北市長參選人李四川（中）今晚到桃園參加市長張善政首場大型造勢，他致詞時主張「讓基北北桃一條線，捷運可以從基隆到桃園！」圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川（中）今晚到桃園參加市長張善政首場大型造勢，他致詞時主張「讓基北北桃一條線，捷運可以從基隆到桃園！」圖／李四川競辦提供

張善政 李四川 2026九合一選舉 桃園市選舉 捷運

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