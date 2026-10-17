蘇巧慧顏蔚慈聯合造勢 張惇涵站台保證果菜市場不遷蘆洲

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與議員顏蔚慈今天成立聯合競選總部，行政院秘書長張惇涵站台助選，並掛保證中央會尊重民意，果菜批發市場絕不會搬去蘆洲。

競總成立大會由民進黨發言人吳崢與新北市議員戴瑋姍主持，民進黨前台北市黨部主委吳怡農、總統府國策顧問張秋海、立法委員李坤城與林淑芬等人皆到場力挺。

蘇巧慧致詞時說，顏蔚慈歷練過青年局長與市議員，行政與立法歷練相當扎實，不僅了解青年需求，在議會也始終與勞工朋友站在一起、積極爭取基層福利，懇請民眾支持顏蔚慈連任、力挺蘇巧慧入主新北市府。

張惇涵透露，去年9月剛接任行政院秘書長，顏蔚慈就開門見山拜託他關心三重果菜批發市場案。在中央與蘆洲立委林淑芬合力爭取下，內政部去年11月正式退回新北市府提案，他也保證果菜批發市場絕不會搬去蘆洲。

林淑芬則說，她和顏蔚慈始終站在民意第一線並肩作戰，要求中央退回果菜批發市場、守護蘆洲發展。這種敢講、敢拚、真正守護家鄉的議員，一定要全力相挺。