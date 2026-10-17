張善政競總聯合造勢 蔣萬安助陣喊「桃園要更好，善政不能少」

台北市長蔣萬安晚間參加「桃園前進、繼續挺善良」張善政、邱奕勝競選總部聯合造勢大會，高喊桃園要更好，善政不能少。他說，最近選戰非常激烈，人民的眼睛是雪亮的，張善政市長就是所有桃園鄉親最好的選擇，「別人忙著吵，我們就忙著做」。

蔣萬安表示，看到張善政市長這4年來的政績，帶領桃園不斷的進步，有目共睹，他不只懂科技，更懂產業，不只懂產業，更懂治理。今天當桃園面對產業轉型、國際競爭，許多的挑戰，需要的就是一位有經驗、有專業、有魄力，誠懇務實，把每一件事情做好的人，這個人就是張善政。

蔣萬安表示，「我們用同一張1200交通月票」，使用同一個交通路網。所以這4年來，居住、教育、觀光、產業全面串接，共同合作、攜手努力、相互支援，接下來，更要把握AI 浪潮，帶給台灣百年難得的機遇。

蔣萬安說，這周四他到行政院會去提出對於台北未來AI 發展的布局藍圖，以及松機遷建的想法，非常感謝張善政市長用他宏觀的視野和格局發聲力挺，也呼籲中央和地方共同攜手努力，為國家、為城市來打造下一個黃金10年。

蔣萬安也說，最近選戰非常激烈， 政治人物有很多，有許多很會講話，但人民的眼睛是雪亮的，最後的決定，是看有沒有端出政績牛肉，有沒有好好的把每一件市政做好，而張善政市長就是所有桃園鄉親最好的選擇，「別人忙著吵，我們就忙著做」；別人忙著製造對立，「我們就一件一件把市政做好」

蔣萬安表示，要讓真正能把事情做好的人，給他更多時間，讓張善政市長的團隊務實、穩健、有魄力，讓他有繼續做事的機會，「桃園要更好，善政不能少」。