蕭美琴力挺賴瑞隆高喊「雙賴雙贏」 更稱他是高雄的「招財貓」

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天晚間於鳳山舉辦競選總部成立大會，副總統蕭美琴特地站台，親自牽起賴瑞隆的手高喊凍蒜，除了大力肯定賴瑞隆懂政策、懂預算，是能立即投入市政的即戰力，她還以「雙賴雙贏」號召市民全力支持賴瑞隆，隨後也與賴瑞隆共同迎接前總統蔡英文壓軸登場，三代「戰貓」同框掀起全場最高潮。

蕭美琴致詞時感性表示，每一次來到高雄都覺得非常感動，不僅看到高雄人的熱情，更看到高雄不斷的進步與蛻變，她回憶過去的高雄曾經承擔台灣工業化過程中的重工業負擔，但在歷任市長謝長廷、陳菊、陳其邁的接力打拚，以及全體高雄市民的共同投入下，從愛河整治、世大運辦理、交通路網拓展，到世界級先進產業與台積電的進駐，讓高雄展現「打死不退」的堅韌與轉型成果。

蕭美琴指出，賴瑞隆在市府與立法院服務20年，包括從亞洲新灣區整體規畫、5G、AIoT產業聚落引進，到高雄港轉型升級與捷運預算爭取，背後都有他協調奔波的身影。

她大讚賴瑞隆對城市未來30年發展有完整藍圖，不僅能接續推動產業轉型，更能照顧傳統產業與中小微企業，促成高科技與在地產業強強聯手，讓高雄真正成為「世界的高雄」。

蕭美琴更幽默地以「百變隆隆」形容賴瑞隆，指出民眾的需求在哪裡，賴瑞隆的努力就在哪裡，「百變」代表不僵化、學習力強，願意跳脫傳統框架，走在世界的的最前端，笑稱賴瑞隆「隆貓」是高雄的招財貓，盼賴瑞隆為城市帶來更多投資與發展機會。

「台北總統府有賴清德，高雄有賴瑞隆」蕭美琴強調，高雄在陳其邁帶領下歷經蛻變與轉骨，下一階段更需要有經驗、懂預算、懂政策、有理念的賴瑞隆來接棒，為高雄下一個世代刻畫出未來城市建設的藍圖。