快訊

薔琵升級強颱！未來24小時挑戰超廣闊暴風半徑 下周五恐影響台灣

不炒房了？有錢人改炒1物爽賺數百萬美元 業界曝「剛取得就轉售」

張善政、蔣萬安造勢大進場！民眾熱情握手回應 花20分鐘才上主舞台

聽新聞
0:00 / 0:00

蕭美琴力挺賴瑞隆高喊「雙賴雙贏」 更稱他是高雄的「招財貓」

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭韋綺／高雄即時報導
副總統蕭美琴（右）牽起賴瑞隆（左）的手高喊「凍蒜」。記者郭韋綺／攝影
副總統蕭美琴（右）牽起賴瑞隆（左）的手高喊「凍蒜」。記者郭韋綺／攝影

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天晚間於鳳山舉辦競選總部成立大會，副總統蕭美琴特地站台，親自牽起賴瑞隆的手高喊凍蒜，除了大力肯定賴瑞隆懂政策、懂預算，是能立即投入市政的即戰力，她還以「雙賴雙贏」號召市民全力支持賴瑞隆，隨後也與賴瑞隆共同迎接前總統蔡英文壓軸登場，三代「戰貓」同框掀起全場最高潮。

2026九合一選舉

蕭美琴致詞時感性表示，每一次來到高雄都覺得非常感動，不僅看到高雄人的熱情，更看到高雄不斷的進步與蛻變，她回憶過去的高雄曾經承擔台灣工業化過程中的重工業負擔，但在歷任市長謝長廷、陳菊、陳其邁的接力打拚，以及全體高雄市民的共同投入下，從愛河整治、世大運辦理、交通路網拓展，到世界級先進產業與台積電的進駐，讓高雄展現「打死不退」的堅韌與轉型成果。

蕭美琴指出，賴瑞隆在市府與立法院服務20年，包括從亞洲新灣區整體規畫、5G、AIoT產業聚落引進，到高雄港轉型升級與捷運預算爭取，背後都有他協調奔波的身影。

她大讚賴瑞隆對城市未來30年發展有完整藍圖，不僅能接續推動產業轉型，更能照顧傳統產業與中小微企業，促成高科技與在地產業強強聯手，讓高雄真正成為「世界的高雄」。

蕭美琴更幽默地以「百變隆隆」形容賴瑞隆，指出民眾的需求在哪裡，賴瑞隆的努力就在哪裡，「百變」代表不僵化、學習力強，願意跳脫傳統框架，走在世界的的最前端，笑稱賴瑞隆「隆貓」是高雄的招財貓，盼賴瑞隆為城市帶來更多投資與發展機會。

「台北總統府有賴清德，高雄有賴瑞隆」蕭美琴強調，高雄在陳其邁帶領下歷經蛻變與轉骨，下一階段更需要有經驗、懂預算、懂政策、有理念的賴瑞隆來接棒，為高雄下一個世代刻畫出未來城市建設的藍圖。

2026九合一選舉 高雄市選舉 賴瑞隆 蕭美琴

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

賴瑞隆鳳山造勢破萬人 蔡英文與蕭美琴晚間將登台助選

「韓流」吹進賴瑞隆本命區 韓國瑜小港助講抗「隆捲風」 柯志恩：天意

觀察站／高雄市長之爭 冷熱對決誰能勝出

高雄6大票倉解析 柯志恩、賴瑞隆爭關鍵140萬票

相關新聞

張善政、蔣萬安造勢大進場！民眾熱情握手回應 花20分鐘才上主舞台

國民黨桃園市長參選人張善政與議長邱奕勝競總成立大會今晚登場，基隆市長參選人謝國樑、台北市長參選人蔣萬安、新北市長參選人李四川、桃園市長參選人張善政4人於20時20分在會場門口大集合，一起大進場，營造藍營北北基桃大團結氣氛，穩住藍營軍心。

蘇清泉競總成立 韓國瑜以九重葛為例：讓他「開花一次」當選縣長

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉競選總部今天晚上舉行成立大會，立法院長韓國瑜等人到場站台力挺，韓國瑜以屏東縣花九重葛為例，表示九重葛一年開兩次花，蘇清泉從2018年至今第3度選縣長，呼籲鄉親年底讓蘇清泉「開花一次」當選縣長。

謝長廷、陳其邁為賴瑞隆助選！稱民進黨執政27年蛻變高雄 酸韓國瑜

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天晚間在鳳山舉行競選總部成立大會，前高雄市長謝長廷、現任高雄市長陳其邁晚間都登台助講，除為賴瑞隆拉票，謝長廷自豪民進黨執政高雄市27年以來，讓高雄完全蛻變，過去汙染的河川也一一整治，期望賴瑞隆接棒陳其邁後，開創黃金10年。

張善政競總聯合造勢 蔣萬安助陣喊「桃園要更好，善政不能少」

台北市長蔣萬安晚間參加「桃園前進、繼續挺善良」張善政、邱奕勝競選總部聯合造勢大會，高喊桃園要更好，善政不能少。他說，最近選戰非常激烈，人民的眼睛是雪亮的，張善政市長就是所有桃園鄉親最好的選擇，「別人忙著吵，我們就忙著做」。

蕭美琴力挺賴瑞隆高喊「雙賴雙贏」 更稱他是高雄的「招財貓」

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天晚間於鳳山舉辦競選總部成立大會，副總統蕭美琴特地站台，親自牽起賴瑞隆的手高喊凍蒜，除了大力肯定賴瑞隆懂政策、懂預算，是能立即投入市政的即戰力，她還以「雙賴雙贏」號召市民全力支持賴瑞隆，隨後也與賴瑞隆共同迎接前總統蔡英文壓軸登場，三代「戰貓」同框掀起全場最高潮。

連賴總統都稱讚！盧秀燕力挺：票投張善政連任「別讓總統失望」

國民黨桃園市長張善政與議長邱奕勝今晚在中壢成立南區聯合競選總部，現場聚集2.5萬名支持者，場面盛大。邱奕勝致詞時感謝所有市民有情有義，資深媒體人趙少康則誇張善政執政不分黨派，台中市長盧秀燕更指桃園市最沒有懸念的縣市，「一定要讓張善政連任，不要讓總統失望」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。