影／陳品安、林月琴聯合競總成立 蕭美琴到場力挺

民進黨苗栗縣長參選人陳品安、苗栗市長參選人林月琴下午在苗栗市玉清宮廣場舉辦聯合競選總部成立大會，副總統蕭美琴到場力挺，宣示中央與地方攜手、共同為苗栗打拚的決心。

蕭美琴分享自己前往花蓮深耕的經驗，推崇選擇到苗栗投入公共事務的陳品安。她表示，陳品安具備財金、法律雙專業，也是兩個孩子的媽媽，能夠理解家庭需求，相信一定會成為最好的縣長。蕭美琴透露，陳品安與林月琴都是家中么女，卻總走在最前面、勇於承擔公共責任，展現女性溫柔而堅韌的力量。她期待兩人未來能分別進入縣政府與市公所，成為中央支持苗栗、挹注資源的重要對口，讓地方建設與民生福祉獲得更多助力。

蕭美琴表示，在台北掀起「洋流」的台北市長參選人沈伯洋是民進黨不分區立委排名第二的優秀專業人才，而林月琴更是民進黨排名第一的不分區立委，兩人都有專業、內涵、論述和使命感，也都有勇氣和智慧，林月琴回鄉參選苗栗市長，也是第一次參加選舉，可看到她的腳步愈來愈堅定。

陳品安感謝林月琴願返鄉參選，為地方選舉注入更多士氣。她表示，外界稱自己參選縣長「十分」勇敢，林月琴返鄉挑戰市長就是「一百分」，挺身而出用行動支持她們的苗栗鄉親更是「兩百分」。

陳品安指出，林月琴參選以來以「周周有部長」方式，邀中央部會首長到苗栗考察、了解地方需求，為苗栗爭取更多資源。陳品安呼籲，林月琴目前民調僅落後對手9個百分點，但仍有四成選民尚未表態，盼大家持續拉票、爭取支持，將具備社福專業的林月琴送進市公所，並支持陳品安進入縣政府，讓縣市緊密合作，串聯中央資源，為苗栗帶來更好的發展。

林月琴表示，今天與陳品安共同成立聯合競選總部，讓她對苗栗進步更有信心。陳品安具有法律專業，長期關注土地、環境與公共治理，兩人不只理念相近，更能發揮專業互補的力量，攜手打破苗栗長期由單一政黨掌握的政治結構，「這一次，不要再縱容國民黨！」。