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出席新北中和點燈文化節 李四川：跨局處建立新北公共通譯人才庫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
李四川應中華民國緬甸歸僑協會理事長楊海潮、華僑救國聯合總會理事長童惠珍邀請，今晚出席新北市中和點燈文化節，受到現場熱烈歡迎。圖／李四川競辦提供
李四川應中華民國緬甸歸僑協會理事長楊海潮、華僑救國聯合總會理事長童惠珍邀請，今晚出席新北市中和點燈文化節，受到現場熱烈歡迎。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今應中華民國緬甸歸僑協會理事長楊海潮、華僑救國聯合總會理事長童惠珍邀請，出席新北市中和點燈文化節，一同感受緬甸、泰國、越南等多元文化之美，受到現場熱烈歡迎。李四川表示，未來擔任市長將落實新住民四大升級政策，從語言服務、生活安全、創業發展到高齡照顧，讓新住民在新北生活得更安心，也有更多發展的機會。

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李四川今抵達現場受到滿場鄉親熱烈歡迎，從下車點走到舞台，沿途受到鄉親熱情簇擁，紛紛拿起手機合影、要求簽名留念，並高喊「海納百川，我們都挺李四川！」進場走了將近25分鐘。現場有僧侶特別為李四川綁黃色手繩表達祝福，有緬甸音樂表演者現場演奏慶祝歌，還有烤肉攤商看到李四川到來，放下手邊工作熱情打招呼，種種熱絡又溫馨的互動，展現李四川超高人氣。

李四川指出，未來擔任市長將落實新住民四大升級政策，建立跨局處共用的「新北公共通譯人才庫」，依照語言及專業分類，讓需要通譯服務時，可以更快找到適合的人；全面檢視捷運、輕軌、公車、醫療院所、市府工程及災害應變資訊，逐步增加英、越、印、泰、日、韓等多語資訊與標示；整合新北既有創業資源，提供新住民創業貸款利息補貼，降低創業初期的資金負擔；主動協助高齡新住民及其家庭連結醫療、長照、社會福利及社區照顧資源，並透過新住民家庭服務與社區服務網絡，加強多語長照資訊與服務轉介。

李四川表示，新北是一座海納百川的城市，不論來自哪一個國家、說什麼語言，每一位在新北生活、工作、成家的人，都是新北的一份子。未來將推動的新住民政策，不只是提供協助，更重要的是讓每一個來到新北的人，都能在這裡安心生活、發揮自己的能力，在新北安居樂業。

李四川應中華民國緬甸歸僑協會理事長楊海潮、華僑救國聯合總會理事長童惠珍邀請，今晚出席新北市中和點燈文化節，受到現場熱烈歡迎。圖／李四川競辦提供
李四川應中華民國緬甸歸僑協會理事長楊海潮、華僑救國聯合總會理事長童惠珍邀請，今晚出席新北市中和點燈文化節，受到現場熱烈歡迎。圖／李四川競辦提供

李四川應中華民國緬甸歸僑協會理事長楊海潮、華僑救國聯合總會理事長童惠珍邀請，今晚出席新北市中和點燈文化節，受到現場熱烈歡迎。圖／李四川競辦提供
李四川應中華民國緬甸歸僑協會理事長楊海潮、華僑救國聯合總會理事長童惠珍邀請，今晚出席新北市中和點燈文化節，受到現場熱烈歡迎。圖／李四川競辦提供

李四川應中華民國緬甸歸僑協會理事長楊海潮、華僑救國聯合總會理事長童惠珍邀請，今晚出席新北市中和點燈文化節，受到現場熱烈歡迎。圖／李四川競辦提供
李四川應中華民國緬甸歸僑協會理事長楊海潮、華僑救國聯合總會理事長童惠珍邀請，今晚出席新北市中和點燈文化節，受到現場熱烈歡迎。圖／李四川競辦提供

李四川應中華民國緬甸歸僑協會理事長楊海潮、華僑救國聯合總會理事長童惠珍邀請，今晚出席新北市中和點燈文化節，受到現場熱烈歡迎。圖／李四川競辦提供
李四川應中華民國緬甸歸僑協會理事長楊海潮、華僑救國聯合總會理事長童惠珍邀請，今晚出席新北市中和點燈文化節，受到現場熱烈歡迎。圖／李四川競辦提供

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