張善政、蔣萬安造勢大進場！民眾熱情握手回應 花20分鐘才上主舞台

國民黨桃園市長參選人張善政與議長邱奕勝競總成立大會今晚登場，基隆市長參選人謝國樑、台北市長參選人蔣萬安、新北市長參選人李四川、桃園市長參選人張善政4人於20時20分在會場門口大集合，一起大進場，營造藍營北北基桃大團結氣氛，穩住藍營軍心。

張善政於20時10分左右就先到會場門口，等待其他三位市長參選人到會場，不少民眾看到張善政從會場走出來，難掩興奮，陸續主動上前詢問是否可以合影握手，張善政也一一耐心回應。

四位市長參選人20分開始大進場，進場前四人一起合影，現場民眾看到張善政等人進場，都熱情揮旗、主動伸出手，跟四位市長參選人握手致意，給予熱情回應，也有民眾舉起手機拍下四人進場畫面，由於場地面積大，四個人大進場時間花了20分鐘才走上主舞台。

張善政於20時10分左右就先到會場門口，等待其他三位市長參選人到會場，不少民眾看到張善政從會場走出來，難掩興奮，陸續主動上前詢問是否可以合影握手，張善政也一一耐心回應。記者江婉儀／攝影

基隆市長參選人謝國樑、台北市長參選人蔣萬安、新北市長參選人李四川、桃園市長參選人張善政4人於20時20分在會場門口大集合，一起大進場。記者江婉儀／攝影

張善政於20時10分左右就先到會場門口，等待其他三位市長參選人到會場，不少民眾看到張善政從會場走出來，難掩興奮，陸續主動上前詢問是否可以合影握手，張善政也一一耐心回應。記者江婉儀／攝影

桃園市長張善政（左三）、議長邱奕勝（左二）今天晚上在中壢舉行聯合競選總部成立大會，這也是首場北北基桃一起聯合造勢大會，張善政和邱奕勝，與台北市長蔣萬安（右二）、新北市長參選人李四川（左一）、基隆市長謝國樑（右一）等人一同登台造勢。記者季相儒／攝影