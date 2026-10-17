蘇清泉競總成立 韓國瑜以九重葛為例：讓他「開花一次」當選縣長

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉競選總部今天晚上舉行成立大會，立法院長韓國瑜等人到場站台力挺，韓國瑜以屏東縣花九重葛為例，表示九重葛一年開兩次花，蘇清泉從2018年至今第3度選縣長，呼籲鄉親年底讓蘇清泉「開花一次」當選縣長。

除了韓國瑜，今晚成立大會包括國民黨高雄市長參選人柯志恩、台南市長參選人謝龍介、立委羅智強、洪孟楷等人都到場參加，現場聚集約5000名支持者，幫蘇清泉及尋求連任的屏東市長周佳琪加油。

韓國瑜致詞時表示，屏東人才輩出，出過總統、行政院長、總統府秘書長等，現在競選新北市的兩名參選人李四川、蘇巧慧也都是屏東人，屏東雖位在台灣尾，但在台灣各領域都有人才發光發熱。

他說，蘇清泉這次鼓足勇氣再次投入縣長選舉，鄉親們一定要支持。他也肯定周佳琪過去四年的各項政策，包括教育、校園安全及老人福利等，及把市內路燈改成LED燈等。蘇與周是「最棒的組合搭配」，年底投票鄉親一定要支持兩人。

蘇清泉表示，政黨本來就要輪替，縣府、縣長若做得不好就要換，屏東縣過去這4年縣政停轉，福利、平均壽命都是最後一名。他如果當選縣長，敬老卡一個月1000元不只能坐車，還可以去超商買東西；假牙4年補助4萬元、0至6歲小孩健保費不用繳、國小國中高中營養午餐全部免費。他說，在屏東選舉真的很艱難，希望鄉親支持。

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（左四）競選總部今天晚上舉行成立大會，現場湧進約5000人。記者潘奕言／攝影