侯友宜盛讚張善政理性務實 喊話交棒李四川共創雙北桃園繁榮

桃園市長張善政首場大型造勢晚會今晚登場，藍營大咖齊聚，除國民黨前主席朱立倫、台中市長盧秀燕等人到場相挺，北北基桃四首長也合體造勢。新北市長侯友宜致詞時表示，自己在新北服務已十多年，常有機會回到桃園走走，近年桃園在市長張善政帶領下，新北與桃園密切合作，實現北北基桃一家人的共同生活圈理念。

侯友宜表示，他與張善政認識42年，張善政是一位「非常理性、務實、認真做事」的人，雖然話不多，但做事實在，這幾年桃園的發展有目共睹，新北與桃園合作也更加緊密，尤其北北基桃TPASS定期票推行十分成功，另在軌道建設上，三鶯線今年底延伸至桃園綠線相互串聯，今年年底將會與張善政一起動工。

侯友宜更說，除了三鶯線與桃園綠線串聯，另外新北樹林線也會與桃園捷運粽線銜接，未來雙北與桃園之間將有兩條捷運路線並肩作戰，這就是他與張善政之間的厚友誼，展現兩市緊密的合作關係。

侯友宜雖到桃園替張善政助講，但也不忘替李四川拉票，侯說，今天很開心回到桃園，未來這四年侯友宜會交棒給李四川，讓李四川與張善政一起並肩作戰，讓桃園好、新北好、台灣更好，他拜託大家支持張善政也支持李四川，讓他們今年都高票當選，持續推動桃園與新北的發展。