連賴總統都稱讚！盧秀燕力挺：票投張善政連任「別讓總統失望」

國民黨桃園市長張善政與議長邱奕勝今晚在中壢成立南區聯合競選總部，現場聚集2.5萬名支持者，場面盛大。邱奕勝致詞時感謝所有市民有情有義，資深媒體人趙少康則誇張善政執政不分黨派，台中市長盧秀燕更指桃園市最沒有懸念的縣市，「一定要讓張善政連任，不要讓總統失望」。

邱奕勝致詞時感性說道，四年前地方選舉，張善政造勢同樣在這個場地，但人沒有那麼多，而今天這個場面「代表桃園人有情有義」。他表示，這四年是桃園「還財於民」最多的時候，大家一定有感。好的團隊需要大家繼續幫忙，好的市長需要大家用選票把他留在市政府。請大家放心，我們大家會繼續努力，桃園一定會更好。

資深媒體人趙少康近日因專訪民進黨籍台北市長沈伯洋引發黨內中央委員反彈，甚至發動連署開除黨籍，但張善政發文力挺；趙少康今天不畏爭議，現身力挺張善政。他表示，賴清德曾稱讚張善政是國政人才，如果賴清德誠心的話，為什麼不邀張善政做行政院長？明顯有黨派之分。

趙少康也說，桃園近年發展迅速，又是國門之都，張善政在桃園執政是適才適所，希望大家把票投給張善政，讓他的市政跟賴清德的國政比一下。

台中市長盧秀燕指賴清德總統在台南市長任內碰到嚴重地震、寒流與登革熱疫情，時任行政院長的張善政5個月下鄉12次，幫賴解決難題，因此賴日前到桃園輔選時還稱讚張。

盧表示，張善政是藍綠白和無黨籍都稱讚的人才，桃園可謂最無懸念的縣市，大家一定要票投張善政，讓他連任，不要讓總統失望。