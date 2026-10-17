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林奕華代表蔣萬安上凱道反虐童 沈伯洋率綠小雞響應

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市副市長林奕華今天代表市長蔣萬安出席「反虐童 護孩子」集會。記者黃義書／攝影
台北市副市長林奕華今天代表市長蔣萬安出席「反虐童 護孩子」集會。記者黃義書／攝影

「反虐童 護孩子」集會今天下午在凱道登場，上百位關心的民眾也帶孩子到場。市長蔣萬安獲邀但未出席，而是由副市長林奕華等人代表，民進黨市長參選人沈伯洋則應邀、率綠營小雞現身；沈說，蔣可能有個人選擇，但這事不分政治立場，不需用選舉想法來看待。

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「反虐童 護孩子」集會由無黨籍議員徐立信、夏莉絲受虐兒家長自救會主辦，徐事前邀請邀請蔣萬安與沈伯洋到場；蔣未出席，副市長林奕華代表並率教育局長湯志民、社會局長姚淑文到場關心，沈則率多名綠營議員與參選人現身，藍營則有議長戴錫欽、議員陳炳甫。

受害家長代表哽咽地說，夏莉絲幼兒園14天發生10多名孩子遭疑似不當對待，包含被老師要求10分鐘內把整壺600cc的水全部喝完、午餐被收走等；希望完善法律依據、明定管理規範、強化地方稽查、確保證據保全、兼顧隱私與教保權益。

徐立信指出，因為夏莉絲案而發現制度問題，中央沒完成立法、地方沒落實稽查，導致虐童案層出不窮；希望中央修法完善2至6歲幼兒園的監視錄影制度，地方政府也要檢討稽查制度的改革方案。

戴錫欽說，反虐童是不分黨派的普世價值。中央、地方的配套制度或法律不足以保障每個孩子不受虐待，不分藍綠白應挺身而出，研議更妥善的制度跟法案。

林奕華表示，對於孩子的不當對待，任何人是零容忍。她談及工作紀錄器，權限在中央法令，北市府8月再度行文給中央，希望能考慮是不是要修幼教法，但是9月收到回文，中央態度還是覺得應該要用鼓勵。雖然中央沒入法，北市在公共區域已有95%裝紀錄器、教室也有85%裝監視器。

林奕華被問及國民黨新北市長參選人李四川今日造勢場，中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣稱蔣萬安4年從沒參加過園長會議。

曾在雙北市擔任過教育局長的她說，北市跟新北的制度不同，新北市園長會議會通知市長參加，但台北市園長會議只有局長參加，就像她時任北市教育局長是她參加，也不是時任市長郝龍斌參加，自己在新北市則是時任市長朱立倫參加；前陣子有向蔣報告此事，蔣允諾連任後會參加園長會議，聆聽意見。

沈伯洋聯訪，媒體詢問蔣萬安被轟缺席園長會議，林奕華聯訪說蔣萬安承諾連任後會參加。沈直呼，這太誇張，不是只有這個，蔣萬安的毒品、食安相關會議的出席率都很低。

至於蔣萬安未現身這場活動，沈伯洋說，他可能繁忙、有個人選擇，但是這件事真的不分政治立場，也不需要用選舉的想法來看待，因為整件事情就是保護小孩的機制。如果能來到這跟民眾說明，是可以重建大家對這件事的信心。

今天凱道的「反虐童 護孩子」集會由無黨籍議員徐立信（如圖）、夏莉絲受虐兒家長自救會主辦，邀請各界一同關注兒虐防治議題。記者黃義書／攝影
今天凱道的「反虐童 護孩子」集會由無黨籍議員徐立信（如圖）、夏莉絲受虐兒家長自救會主辦，邀請各界一同關注兒虐防治議題。記者黃義書／攝影

「反虐童 護孩子」集會今天下午在凱道登場，藍綠民代與上百位關心該議題的民眾到場聲援。記者林佳彣／攝影
「反虐童 護孩子」集會今天下午在凱道登場，藍綠民代與上百位關心該議題的民眾到場聲援。記者林佳彣／攝影

「反虐童 護孩子」集會今天下午在凱道登場，上百位關心的民眾也帶孩子到場。記者林佳彣／攝影
「反虐童 護孩子」集會今天下午在凱道登場，上百位關心的民眾也帶孩子到場。記者林佳彣／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天下午出席在凱道舉行「反虐童 護孩子」集會。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天下午出席在凱道舉行「反虐童 護孩子」集會。記者黃義書／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋 林奕華 凱道

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