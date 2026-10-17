謝長廷、陳其邁為賴瑞隆助選！稱民進黨執政27年蛻變高雄 酸韓國瑜

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天晚間在鳳山舉行競選總部成立大會，前高雄市長謝長廷、現任高雄市長陳其邁晚間都登台助講，除為賴瑞隆拉票，謝長廷自豪民進黨執政高雄市27年以來，讓高雄完全蛻變，過去汙染的河川也一一整治，期望賴瑞隆接棒陳其邁後，開創黃金10年。

高雄市長陳其邁則細數自己上任6年來的施政點滴與突破性建設，他強調指出高雄近年的轉型有目共睹，不僅連續拿下五星市長與六都第一肯定，更透過輕軌成圓、冬日遊樂園、大港開唱及演唱會經濟讓高雄走向世界。

謝長廷致詞表示，高雄需要有年輕的、南方新時代、國際新時代的市長，賴瑞隆有衝勁、勇氣、敢面對挑戰，帶動高雄每一天的發展，民進黨執政高雄27年以來是一棒接一棒，到賴瑞隆第5棒，每一個市長都是拿一把鐮刀、一把鋤頭，一方面收割，一方面開闢新的機會，播種新的東西，交給下一棒。

謝長廷更提及高雄演唱會，他日本的友人都說要聽演唱會就要來高雄，但想聽BTS的演唱會甚至都買不到票，令他覺得替高雄感到風光。

他指出，當初20多年前他規畫的市政藍圖，已經由陳菊落實，而陳其邁引進新產業、台積電，接下來賴瑞隆要開創黃金10年，高雄不能走回頭路，而賴瑞隆有經驗、跟中央的關係也好，可以跟中央討資源。他向台下支持者喊話 「痛苦過去了，美麗會留下來」。

陳其邁登台時感性回顧，6年前他向高雄市民承諾，要用盡所有力氣「二年當作四年拚」，讓高雄成為偉大的城市，這幾年在市民的支持下，市府團隊交出亮眼成績單，不僅連續三年獲得天下雜誌與遠見雜誌等民調的五星肯定與六都第一，各項重大建設也逐一實現。

在交通與大型活動方面，陳其邁細數3大施政亮點，更暗酸前市長韓國瑜，在韓任內的燈會「出現許多奇奇怪怪的作品」，他上任後改成「冬日遊樂園」，成功擺脫過去的爭議，引入吉伊卡哇、超人力霸王及各類IP，不僅吸引千萬人次、創造超過366億元觀光產值，更拿下美國與倫敦設計獎雙料金牌。

陳其邁還酸韓國瑜停建輕軌，將大港開唱停辦改成「中華開唱」，他上任後才讓大港開唱回歸，並透過演唱會經濟迎來Coldplay、BTS及魔力紅等國內外天團，帶動旅宿業與餐飲業營業額大幅成長，成為名副其實的演唱會之都。

「高雄能夠走到今天，是因為我們投了3次票」陳其邁引用動漫「進擊的巨人」主角艾連葉卡的名言勉勵在場支持者「只要繼續前進，就能知道」他深信賴瑞隆是個「講話實際、誠懇做事」的人，說到做到、絕不打折。他最後懇託滿場支持者將選票全數投給賴瑞隆，讓賴瑞隆順利接棒、延續政策，並與中央緊密合作，打造高雄下一個黃金8年。

高雄市議會議長康裕成致詞呼籲要讓民進黨提名的議員要全壘打，她說「我們高雄市議會絕對不能像台北的立法院一樣，政府提出來的預算都不審、議案也不審，預算刪光光，高雄市議會絕對不能發生這種事，議會一定要全壘打，賴瑞隆市長未來在議會絕對不能讓國民黨刁難」。