牛煦庭批民進黨執政全台颳妖風亂流 農水署正事不幹搞選舉

國民黨桃園市長張善政與議長邱奕勝今在中壢成立南區聯合競選總部，晚間不到7時已聚集2.5萬名支持者，在地立委牛煦庭、萬美玲、呂玉玲、魯明哲、涂權吉和邱若華也現身力挺。牛煦庭在台上痛批民進黨近幾年執政在台灣捲起妖風亂流，強調惡質選風一定要唾棄。

立委牛煦廷痛批民進黨政府收編了農田水利會，但正事不幹，通通搞選舉。他也指民進黨黃世杰有農田水利署在後面請客、吃飯、喊凍蒜，結束還送雞蛋，「如果你覺得這樣的狀況很糟糕，一定要站出來投票」。

牛煦庭說，張善政的好不用多說，前市長鄭文燦留下很多政治支票，好的照單全收、壞的就收爛攤子，「做事的人也許安靜，但不要讓安靜的人孤單寂寞」；牛煦庭也稱讚蔣萬安是踏實認真的人，李四川更是有能力、有經驗的人，希望大家也支持他們。

立委涂權吉表示，張善政幫觀音擋下SRF發電廠進駐桃科，捍衛觀音民眾健康，也請大家繼續支持張善政，讓他繼續捍衛大家的健康；立委魯明哲說，張善政是做大事的人，而桃園市民的小事，就是桃園市政府的大事，希望大家用選票把張留在市府。

萬美玲表示，張善政是最踏實的市長，除了帶領團隊逐一完成建設，任內推國中小徐生營養午餐免費與代理代課教師全聘期政策，不僅引領全國各縣市效法，中央也跟進，希望大家用選票給他最大支持；呂玉玲說，除了張善政，也要挺邱奕勝。邱奕勝在議會不僅監督市政，也協調各黨派意見，才能成就市府各項重大建設，希望大家全力支持二人連任。

邱若華則說，張善政用工程師背景、行政院長經驗治理桃園，繳出亮眼成績單，市民有感，然而市政推動光靠市長一個人不夠，需要熟悉地方、善於溝通的議長，邱奕勝就是最好人選，希望大家繼續支持。