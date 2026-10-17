張善政、邱奕勝競總成立！朱立倫與吳志揚力挺 喊話支持

國民黨桃園市長參選人張善政與議長邱奕勝競總成立大會今晚登場，國民黨前主席、前桃園縣長朱立倫、前縣長吳志揚今晚出席活動，呼籲台下滿滿的支持者，用選票支持張善政。

朱立倫表示，四年前，桃園人非常有智慧，用選票選出學歷最高、資歷最高、最有遠見的市長張善政，讓全台灣都羨慕桃園，連賴清德都羨慕桃園。賴清德說委屈來當你們桃園市的市長，賴總統你錯啦，桃園人是最有智慧的，一定要選最好的。

朱立倫說，桃園不能再走貪腐的回頭路，張善政市長勤政、努力拚市政，張善政市長最有高度、最有遠見，知道台灣要走向科技島、要走向AI島，就從桃園出發。年輕人一個一個搬來桃園，桃園成為發展最快速、成長最快速的桃園，桃園要向上提升，要有最有遠見的市長，11月28號讓全台灣看見最有遠見、最有智慧的桃園人，用最高選票支持張善政。

吳志揚致詞時表示，身為桃園的老縣長，最希望的就是幫大家找到一個好的市長，就像中華職棒的會長一樣，幫中華隊找一個好的總教練。四年前大家一起在這裡，是「挺善良」，找到一位好的人格者；四年後，大家挺的是張善政，「挺的是善政」，不只是善良。

吳志揚表示，這四年的時間已經證明，他就是一個真正能夠把政治治理好、能夠把桃園帶向進步繁榮的執政者，他跟伯公吳伯雄都很開心，四年前大家挺善良，真的找到了一個好市長，這麼好的市長，一定要讓張善政再連任。

吳志揚向台下支持者喊話，拜託大家、拜託所有的客家鄉親，張善政善良的特性、硬頸的精神，就是最好的客家精神的表現，希望大家繼續給他四年，也希望一直團結整個桃園基層，尤其是議會全力地挺市長做事的邱奕勝，能夠繼續高票當選、帶領議會，繼續跟張善政合作，把桃園頂向直轄市的高峰。