賴瑞隆鳳山造勢破萬人 蔡英文與蕭美琴晚間將登台助選

選戰進入最後關鍵衝刺階段，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天晚間於捷運鳳山西站旁舉行競選總部成立大會，現場湧入超過萬名支持者共襄盛舉，稍後7時許包括前總統蔡英文、副總統蕭美琴、前駐日代表謝長廷以及高雄市長陳其邁等重量級政要將陸續登台，展現「中央地方大團結、府會攜手拚勝選」的強大氣勢。

賴瑞隆競選總部指出，今晚的「挺瑞隆，做市長」造勢晚會陣容空前堅強，晚間自6時25分開場後，除安排高雄隊立委與在地議員輪番上台致詞外，重量級前輩謝長廷、高雄市議會議長康裕成也將接續登台助講，預計在晚間7時22分，賴瑞隆將在萬眾矚目下進行大進場，將現場氣氛推向最高潮。

重頭戲則聚焦在晚間壓軸登場的黨政高層，高雄市長陳其邁將親自登台細數市政建設、力薦接棒人選，隨後，副總統蕭美琴與前總統蔡英文也將壓軸登台致詞，展現「雙女皇」合體加持的超高人氣，全力拉抬賴瑞隆的選情，其中蕭美琴才剛結束白天的澎湖輔選行程，便立刻跨海趕回高雄合體，展現民進黨內大團結的堅定意志。

賴瑞隆競選團隊表示，此次造勢不僅象徵高雄隊全面啟動勝選引擎，更要凝聚各界支持力量，以「TEAM Kaohsiung全壘打」的團結精神，力拚市長順利接棒、議會過半，守護高雄的進步價值，帶領高雄持續向前。