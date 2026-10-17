柯文哲板橋輔選談松機遷建與選風 喊話回歸政績檢驗

年底九合一選舉持續倒數，前台北市長、民眾黨前主席柯文哲今天現身新北市板橋區，出席黨籍市議員參選人林子宇舉辦的教育座談會。柯文哲在活動前接受媒體聯訪，針對台北市長蔣萬安近期拋出的松山機場遷建議題，以及政壇同台互動與選風發展發表看法。

談及松山機場遷建，柯文哲表示，遷建松機確實能夠解決台北市許多發展上的瓶頸，包括改善周邊區域的限建與限高問題。他分析指出，松山機場的功能大致可劃分為交通與國防兩大部分，若能妥善釐清與規劃，將有助於解開都市發展的枷鎖。

柯文哲進一步說明，交通層面的問題相對容易解決，包括離島醫療後送服務，以及未來如何透過機場捷運、高鐵等大眾運輸，讓桃園機場充分替代松山機場的轉運功能，過去都有過非常完整的討論。然而在他擔任台北市長任內，唯一無法解決的就是國防需求，因為這需要中央、地方大家真誠討論，然後數據拿出來，才有辦法解決。