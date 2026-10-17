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桃園藍白合！昔日對手站台助選 賴香伶高喊張善政「政治家」連任成功

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政。記者黃羿馨／攝影
桃園市長張善政。記者黃羿馨／攝影

國民黨桃園市長張善政與議長邱弈勝今在中壢成立南區聯合競選總部，晚間成立大會聚集超過2.5萬名支持者，不僅北北基桃首長全到齊，盧秀燕、朱立倫等藍營大咖站台，昔日市長競爭對手、民進黨籍苗栗縣副縣長賴香伶也現身力挺，展現北北基桃大團結、藍白合拚勝選氣勢。

2026九合一選舉

民進黨桃園市長參選人黃世杰繼南區競選總部成立，今天下午也在中壢成立客家後援會，客委會主委古秀妃、民進黨前主席許信良等人力挺，搶攻客家選票，明晚則會舉辦北區競選總部成立大會，與賴清德總統、前總統蔡英文等人合體。

張善政首播競選口號喊出「桃園前進、繼續挺善良」，前段引用民眾黨前立委賴香伶4年前與張善政競選時的標語；賴香伶今率白營立委洪毓祥及黨籍市議員參選人徐千晴、林晏良、吳正吉、周曉芸現身晚會，強調桃園藍白合，團結拚勝選。

賴香伶稱讚張善政是政治家，將畢生所學都奉獻給桃園，讓桃園有很大的升級進步，也看到桃園有世代正義。她表示，張善政最讓她佩服的地方推動可負擔住宅，這個政策讓年輕人買得起、住得起，苗栗也想要跟進，祝福張善政連任成功。

現場統計已破2.5萬名支持者在場，現場旗海飄揚，現場擠滿支持者，從空拍圖可見人潮滿滿，座無虛席。圖／張善政競選辦公室提供
現場統計已破2.5萬名支持者在場，現場旗海飄揚，現場擠滿支持者，從空拍圖可見人潮滿滿，座無虛席。圖／張善政競選辦公室提供

2026九合一選舉 桃園市選舉 張善政 賴香伶 藍白合

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