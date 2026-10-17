空拍滿滿都是人！張善政首場造勢中壢登場 現場湧2.5萬名支持者

和碩董事長童子賢今天到花蓮，為無黨籍縣長候選人張峻競總成立站台力挺，他在台上致詞時發言辛辣，大酸「夫妻輪流當選縣長，還假離婚讓太太繼續當」，並說「一個家族把整個花蓮當作幫他打工的地方」，很多人跟他一樣受夠了，這就是要翻轉的原因。

2026-10-17 17:40