快訊

強推輪椅喊「要妳命」！二線三星警官性騷、調戲女下屬 二審獲緩刑定讞

空拍滿滿都是人！張善政首場造勢中壢登場 現場湧2.5萬名支持者

為何美股恐慌指數急拉？VIX狂飆22% 大型避險基金傳爆倉+AI股遭血洗

聽新聞
0:00 / 0:00

空拍滿滿都是人！張善政首場造勢中壢登場 現場湧2.5萬名支持者

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
現場統計已破2.5萬名支持者在場，現場旗海飄揚，現場擠滿支持者，從空拍圖可見人潮滿滿，座無虛席。圖／張善政競選辦公室提供
現場統計已破2.5萬名支持者在場，現場旗海飄揚，現場擠滿支持者，從空拍圖可見人潮滿滿，座無虛席。圖／張善政競選辦公室提供

桃園市長張善政南區總部暨議長邱奕勝議長競選總部成立大會今天晚上登場，現場從下午4點多起，陸續湧進民眾入場，現場統計已破2.5萬名支持者在場，現場旗海飄揚，現場擠滿支持者，從空拍圖可見人潮滿滿，座無虛席。

2026九合一選舉

今天藍營大咖雲集，包含中廣前董事長趙少康、前桃園縣長吳志揚、國民黨前主席朱立倫、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人皆到場，台北市長參選人蔣萬安、新北市長參選人李四川、桃園市長參選人張善政、基隆市長參選人謝國樑合體大團結，營造藍營大團結氣氛。

2026九合一選舉 桃園市選舉 張善政 中壢 空拍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

盧秀燕、侯友宜助陣！柯志恩「三山造勢」岡山場將登場 粉絲提早到場打卡

徐欣瑩競總揭牌拚勝選 喊「團結、實力、廉能」守住藍天

開除風暴解除…趙少康曝李乾龍把對方罵一頓 蔣萬安、張善政也聲援

趙少康遭連署開除黨籍 張善政發文聲援：媒體專訪政治人物很正常「國民黨要有信心」

相關新聞

空拍滿滿都是人！張善政首場造勢中壢登場 現場湧2.5萬名支持者

桃園市長張善政南區總部暨議長邱奕勝議長競選總部成立大會今天晚上登場，現場從下午4點多起，陸續湧進民眾入場，現場統計已破2.5萬名支持者在場，現場旗海飄揚，現場擠滿支持者，從空拍圖可見人潮滿滿，座無虛席。

桃園藍白合！昔日對手站台助選 賴香伶高喊張善政「政治家」連任成功

國民黨桃園市長張善政與議長邱弈勝今在中壢成立南區聯合競選總部，晚間成立大會聚集超過2.5萬名支持者，不僅北北基桃首長全到齊，盧秀燕、朱立倫等藍營大咖站台，昔日市長競爭對手、民進黨籍苗栗縣副縣長賴香伶也現身力挺，展現北北基桃大團結、藍白合拚勝選氣勢。

藍營中部造勢！鄭麗文籲團結：要拚就拚這局 中台灣不能「缺角」

國民黨今在彰化縣舉辦「Ai正來電 核能才有電」公投造勢中部場，黨主席鄭麗文說，使用核電是全球趨勢，美國總統川普宣布美國核電規模要成長4倍，台電為燒煤、燃氣已虧損3500多億元，國民黨必須團結中台灣及全台灣支持核能、重啟核電來穩定物價、發展Ai產業。

赴花蓮挺張峻 童子賢辛辣發言：一個家族把花蓮當作幫他打工的地方

和碩董事長童子賢今天到花蓮，為無黨籍縣長候選人張峻競總成立站台力挺，他在台上致詞時發言辛辣，大酸「夫妻輪流當選縣長，還假離婚讓太太繼續當」，並說「一個家族把整個花蓮當作幫他打工的地方」，很多人跟他一樣受夠了，這就是要翻轉的原因。

影／「披荊斬棘、匍匐前進」 韓國瑜為魏平政喊話打氣：一定大功告成

國民黨今天下午在彰化縣員林市舉辦中部中彰投雲四縣市長參選人聯合造勢大會，立法院長韓國瑜站台助講，除呼籲大家要支持重啟核能政策外，也特別陷入苦戰的彰化縣長參選人魏平政打氣，「披荊斬棘、匍匐前進，但相信他會越來越棒，大功告成」。

成功破冰？與魏平政握手 王惠美站台8分鐘喊：核電公投同意、歡迎來彰化

彰化縣長王惠美與縣長參選人魏平政破冰了。國民黨今在員林市圓林園滯洪池生態公園舉辦「Ai正來電 核能才有電」公投造勢中部場，王惠美首度參加國民黨造勢活動，雖沒與魏平政交談，但握手致意，被視為釋出善意拉抬魏平政氣勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。