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空拍滿滿都是人！張善政首場造勢中壢登場 現場湧2.5萬名支持者
桃園市長張善政南區總部暨議長邱奕勝議長競選總部成立大會今天晚上登場，現場從下午4點多起，陸續湧進民眾入場，現場統計已破2.5萬名支持者在場，現場旗海飄揚，現場擠滿支持者，從空拍圖可見人潮滿滿，座無虛席。
今天藍營大咖雲集，包含中廣前董事長趙少康、前桃園縣長吳志揚、國民黨前主席朱立倫、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人皆到場，台北市長參選人蔣萬安、新北市長參選人李四川、桃園市長參選人張善政、基隆市長參選人謝國樑合體大團結，營造藍營大團結氣氛。
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