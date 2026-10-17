蘇巧慧「夜市人聲」吸引2千人次參與 排隊搶購募款小物

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚在板橋舉辦「夜市人聲：冷氣開放，請上三樓」活動，匯集美食攤位和文字、音樂、漫畫、影像等跨界創作者現場表演。開放入場不到3小時流動人次便突破2千，不少民眾直呼「希望每周末都舉辦！」

今天首日活動現場以朱宥勳、狼七的對談揭開序幕，暢談新北市對於創作者的意義及重要性，主舞台對談結束後接續由DJ陳德政帶來「新北金曲派對」，蘇巧慧在組曲結尾時驚喜現身。

蘇巧慧表示，期許能夠幫更多人搭建舞台，讓這座城市有更多空間匯聚不同領域的人才彼此交流，創造出新的想法，今天參與活動的許多創作者都是她在過去10多年，不同階段認識、合作的好朋友，藉由這場活動將大家匯聚在一起，從音樂、文學、漫畫到插畫，讓不同領域的創作相遇。

期望在這座城市裡，每個人都能找到屬於自己的舞台，做自己喜歡的事、實現自己的夢想，她認為政府要替大家把舞台搭建起來，讓更多人的創意和夢想有機會被看見、被實現。

今天現場除主舞台各樣對談、表演，更有來自新北、台北的書店及美食攤位，包括永和「旺德刈包」、板橋「欸，吃甜點」、新店「好・好酸麵包」、坪林「冷萃19」等，還有永和「小小書房」、板橋「留守番工作室」、「違章女生X寫字練習」、「Taiwan b.b.」等文創攤位。

蘇巧慧表示，今晚還有國際知名作家楊双子和圖文創作者羅寗對談，金曲最佳台語女歌手PiA吳蓓雅帶來精彩演出，明天也有各樣精彩節目，地點在板橋區縣民大道二段80號3樓東方活動中心，邀請大家同樂，看見城市無限的可能性。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚在板橋舉辦「夜市人聲：冷氣開放，請上三樓」活動，匯集美食攤位和文字、音樂、漫畫、影像等跨界創作者現場表演。開放入場不到3小時流動人次便突破2千。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚在板橋舉辦「夜市人聲：冷氣開放，請上三樓」活動，匯集美食攤位和文字、音樂、漫畫、影像等跨界創作者現場表演。開放入場不到3小時流動人次便突破2千。圖／蘇巧慧競辦提供