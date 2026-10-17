蔣萬安被指4年來從未參加園長會議 林奕華：雙北制度不同

國民黨新北市長參選人李四川的幼托後援會長蘇傳臣今天透露，台北市長蔣萬安4年來從未參加過園長會議。北市副市長林奕華說，雙北制度本就不同，蔣萬安允諾連任後將參加。

李四川今天成立幼托後援會，擔任後援會長的中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣致詞時提及，新北市長侯友宜8年來，每年都到園長會議現場關心，而台北市長蔣萬安4年來卻從未出席。

蘇傳臣隨即澄清，他不是在批蔣萬安，「我也不是沈伯洋派來的抓耙仔」，但又透露，日前去台北市府陳情時，他講每一件事，蔣萬安都看向旁邊的教育局副局長，「不能怪萬安市長，因為他什麼都不知道」。之後蔣萬安承諾，連任後會比照新北補助。

林奕華、教育局長湯志民及社會局長姚淑文下午代表北市府出席「反虐童護孩子」集會，林奕華接受媒體聯訪被問及此事時說明，她曾先後擔任過台北市及新北市教育局長，新北市的園長會議會通知市長參加，台北市則只有局長參與，這是2市制度本就不同。

林奕華說，前陣子她也向蔣萬安報告此事，蔣萬安允諾連任後將參加園長會議、聆聽意見，也希望精進第一線教保人員的獎勵措施，給予支持，讓教保人員知道市府有看見他們的認真與努力。

蘇傳臣傍晚發布聲明回應，強調今天提到蔣萬安，是要呈現當他代表台北市的幼教夥伴與市府溝通時，蔣萬安當場就承諾改善，且會出席每年一度的園長會議，代表蔣萬安是一位敢於面對問題、改善問題的市長，與立委蘇巧慧至今不願針對新北餵藥案道歉、認錯的態度截然不同。