影／蔣萬安未出席…沈伯洋：無需選舉看待 應關心保護小孩的機制

「夏莉絲受虐兒」家長自救會與台市議員徐立信，下午在凱達格蘭大道舉行「反虐童！護孩子！」集會，邀請台北市長蔣萬安及民進黨台北市長參選人沈伯洋等關心兒少安全的各界人士共同參與，一同關注兒虐防治議題，同時向中央及地方政府提出，要求完善2歲以上幼兒教保場所監視錄影設備的法律依據與管理機制，完善幼兒園「監視錄影法制」的訴求。

受邀的台北市長蔣萬安未出席，由台北市副市長林奕華、教育局長湯志民，社會局長姚淑文代表出席。另外，立委吳佩憶、台北市議會議長戴錫欽、台北市議員洪婉臻、洪健益、陳炳甫、張文潔、劉耀仁、簡舒培、許淑華、顏若芳等也一同出席表達關心之意。

自救會指，「夏莉絲幼兒園」發生疑似不當對待事件後，受害兒童家長為追查真相，從僅存14天的監視器影像中，投入近800小時檢視，整理出近百起疑似不當對待情事。

自救會的家長們發現，目前0至2歲托嬰中心已有監視錄影設備及影像保存等相關法律規範，但2歲以上幼兒園的監視錄影制度仍存在法制缺口，要求建立更完整的兒童保護機制。

「夏莉絲受虐兒」家長自救會此次提出五項改革訴求：第一，完善法律依據，建立2歲以上幼兒教保場所監視錄影設備的明確法律依據。第二，明定管理規範，完善監視器設置、影像保存期限、家長調閱程序與影像管理機制。第三，強化地方稽查，建立地方政府依法稽查與監督的機制，確保規範落實。第四，確保證據保全，發生疑似不當對待事件時，能依法及時保存影像，協助調查並釐清事實。第五，兼顧隱私與教保權益，在保護幼兒安全的同時，建立合理的資訊使用及隱私保障制度，維護教保人員的正當權益。

沈伯洋會後受訪表示，議員徐立信辦這個活動，大家受邀參加，因為我們大家都是非常力挺，要來保護我們的孩童的機制要怎麼建立。

沈伯洋表示，希望這個議題被重視，怕時間久了大家會忘記。沈伯洋進一步表示，按照這幾年的狀況，可能會有很多的黑數，希望一定能夠把這些小孩能夠保護好這是我們的責任。

對於如何看待蔣萬安市長未能親自出席活動沈伯洋表示，蔣市長他可能繁忙，但件事情真的不分政治立場，也不需要用選舉的想法來看待這件事情，因為整件事情就是保護小孩的機制。

沈伯洋提到第一次與蔣萬安見面時就提到這件事。沈伯洋表示，看到現在已經多久？而且那時候說要報告、要來查、報告要出來，然後說到底要怎麼去防範，這個機制現在到底長什麼樣子？要怎麼去預防未來。這些事情當時怎麼發生的、為什麼？為什麼當時處理的態度可以那麼糟糕？那未來這些處理的態度請問要怎麼改善？

沈伯洋表示，如果蔣萬安能夠來到這邊跟民眾說明，可以重建大家對這件事情的信心。沒有來可能他有個人的選擇。沈伯洋也期待，蔣萬安市長能夠至少就這件事情來跟家長、來跟民眾對話。

「夏莉絲受虐兒」家長自救會與台市議員徐立信，下午在凱達格蘭大道舉行「反虐童！護孩子！」集會，邀請台北市長蔣萬安及民進黨台北市長參選人沈伯洋等關心兒少安全的各界人士共同參與。受邀的台北市長蔣萬安未出席，由台北市副市長林奕華（中）、教育局長湯志民，社會局長姚淑文代表出席。記者黃義書／攝影