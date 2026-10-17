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客語演說引迴響！出席客家後援會 黃世杰：讓客語回到日常生活

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰客家後援會成立大會，今日下午登場。記者江婉儀／攝影
民進黨桃園市長參選人黃世杰客家後援會成立大會，今日下午登場。記者江婉儀／攝影

民進黨桃園市長參選人黃世杰客家後援會成立大會，今日下午登場，現場客家界「眾星雲集」相挺。黃世杰感性表示，即便做了很多努力，但也要承認，客語要回到日常生活，還有一段路要走，他會從自己做起，重新學、持續練習，「既然大家對客語的感情還在，那就有機會把語言找回來」。

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黃世杰表示，2周前他在南桃園競選總部成立大會上使用客語演說，沒想到引起很多年輕朋友的迴響，後續看到很多人在網路上分享自己與客家的連結，這些事情讓他非常感動，因為當年輕人開始主動說出自己的經驗和想法，代表在乎，也在思考自己能夠為客家做些什麼。

黃世杰表示，很多跟他年紀差不多的朋友都有類似的經驗。家裡漸漸不講客家話，在學校沒有講，出了社會更少有機會講，到最後有些人聽得懂，但是講得不夠好。甚至到了自己有小孩的時候才突然發現，如果想教孩子講客家話，卻已經不知道要怎麼教了。這是他這代很深的遺憾。

黃世杰強調，回頭看客語復振的歷程，從當年的「還我母語運動」，到後來客委會成立、客家電視台成立、母育教育進入校園，這一路走來是很多前輩共同努力的成果。今天在學校可以學客語，在公共場所可以聽到客語廣播，這都是過去努力的成果。

黃世杰表示，桃園這幾年蓋了很多客家館舍，都是前輩努力留下的重要基礎。未來要活化這些空間，讓青年和團隊進駐，辦展覽、辦活動，讓客家文化有更多人參與，客家表演有人看、客庄有人來觀光，為客庄帶來新的活力。

黃世杰表示，他要讓客家話重新回到整個城市的生活裡，當整個城市願意更用力地講、更用力地讓客語被聽見，他也希望這股力量可以慢慢回到家庭裡。

民進黨桃園市長參選人黃世杰客家後援會成立大會，今日下午登場。記者江婉儀／攝影
民進黨桃園市長參選人黃世杰客家後援會成立大會，今日下午登場。記者江婉儀／攝影

民進黨桃園市長參選人黃世杰客家後援會成立大會，今日下午登場。記者江婉儀／攝影
民進黨桃園市長參選人黃世杰客家後援會成立大會，今日下午登場。記者江婉儀／攝影

民進黨桃園市長參選人黃世杰客家後援會成立大會，今日下午登場。記者江婉儀／攝影
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