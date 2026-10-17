張峻競總成立跨黨派力挺 童子賢、季連成站台拚翻轉花蓮

花蓮縣長候選人張峻曾是國民黨縣黨部主委，從藍營出走後以無黨參選，訴求「翻轉花蓮」，反傅形象鮮明的他獲得民進黨力挺，今天競選總部成立大會，主打跨黨派，和碩董事長童子賢擔任主委，行政院政委季連成及縣議會10多位綠營、無黨議員站台，還有上百位原住民、百工百業站台，氣氛熱烈。

張峻的競選總部設在花蓮市和平路與自強路口，是前自強夜市原址。他坦言，籌備競總、參選過程承受很大壓力，也花了不少冤枉錢，仍堅定前行，兩屆議長任內他始終以監督縣政、把關預算為責任，挑戰縣長大位，是希望從監督走向承擔，讓縣府真正成為人民的靠山。

今天成立大會上，前議長賴進坤、花蓮縣阿美族總頭目楊德成、縣議會無黨政團議員謝國榮、縣議會民進黨團總召張美慧、吉安前鄉長徐永滿、台灣省商業總會理事長施勝郎等人輪番上台力薦張峻，台下民眾熱情揮舞國旗，高唱國歌，營造出百工百業相挺及跨族群、黨派支持的氣勢。

張峻壓軸致詞，提出「拚經濟、顧家庭、護安全」三大政策主軸，當場再度宣布當選後將推動縣民普發現金1萬元，加上中央就有2萬元。藍白在立法院推動老人福利法修法，三讀通過長者健保免費，張峻也在現場提出0到18歲免繳健保費、敬老愛心卡提高到每月2000點且月底不歸零等政策，台下民眾連聲歡呼。

張峻表示，已成立花蓮改革治理聯盟，邀請季連成擔任防災韌性總顧問，童子賢則是聯盟召集人及競總主委，還將結合各領域專業人才，以12個治理面向、120行動方案推動改革，要打造「花蓮福利縣、全民安全城」。

最後由季連成為張峻披掛彩帶、童子賢授總戰旗、賴進坤送上好彩頭、國民黨花蓮縣退休黨工黃啟強贈送代表「凍蒜」的大蒜、張峻二姐送上象徵「包中」的包子與粽子，再由張峻授13鄉鎮市後援會戰旗，預祝旗開得勝。

花蓮縣長候選人張峻今天成立競選總部，行政院政委季連成為他披掛彩帶。記者王燕華／攝影

花蓮縣長候選人張峻今天成立競選總部，他在台上宣布要推動普發1萬、0到18歲健保免費等政見。記者王燕華／攝影