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影／民進黨苗栗縣長參選人陳品安針對65歲以上長者健保費回擊黃國昌

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
民進黨苗栗縣長參選人陳品安下午在苗栗市的造勢大會中，強調她支持65歲以上長者免繳健保費，但經費必須由縣府承擔，她的版本才能真正減輕長輩和年輕人的健保費負擔。記者胡蓬生／攝影
民進黨苗栗縣長參選人陳品安下午在苗栗市的造勢大會中，強調她支持65歲以上長者免繳健保費，但經費必須由縣府承擔，她的版本才能真正減輕長輩和年輕人的健保費負擔。記者胡蓬生／攝影

民進黨苗栗縣長參選人陳品安下午在苗栗市的造勢大會中強調，她和苗栗市長參選人林月琴提出的老人福利政見，其中65歲以上長者的健保費用與藍白強推的版本不同，她支持65歲以上長者免繳健保費，但經費必須由縣府承擔，因為藍白立委的長者健保費完全不談錢，這會讓健保基金虧空，會讓年輕人支出的健保費用多到三、四倍，造成世代的不公益和不公平，只有她提出的版本才能真正減輕長輩和年輕人的健保費負擔。

2026九合一選舉

台灣民眾黨主席黃國昌上午針對長者健保費補助修法的爭議，痛批民進黨政府帶頭造謠說以後年輕人每月要多繳3000元，事實上長者健保費由政府繳納，健保基金絕不會縮水，也不會轉嫁到年輕人身上，民眾黨創黨主席柯文哲3年前便提出長者健保費由中央政府負擔的主張，不該分為居住在那一個縣市。黃國昌並向總統賴清德、行政院長卓榮泰下辯論戰帖，要求說明政策是否增加年輕人負擔、造成健保基金縮水。

黃國昌並點名民進黨苗栗縣長參選人陳品安，詢問她是否支持長者健保費補助修正案。黃國昌表示，她一定要支持，但是她會很尷尬，不用她當選縣長，此時此刻台灣民眾黨就幫她完成政見。在場的民眾黨苗栗縣黨部主委、苗栗縣副縣長賴香伶也表示，縣長鍾東錦的競選對手可以不用選了，因為民眾黨已經幫她完成政見。

陳品安和民進黨苗栗市長參選人林月琴下午在玉清宮廣場舉辦苗栗市聯合競選總部成立大會，陳品安強調她與林月琴的長者健保費用版本與藍白立委的版本不同，才能真正減輕長輩和年輕人的健保費負擔。

她的說法與黃國昌上午在竹南提出的見解「針鋒相對」。除健保補助議題，陳品安也強調林月琴還提出老人假牙補助5萬元的政見，這也是真正關心長輩的作法，讓長輩吃得開心、笑得開心。

2026九合一選舉 苗栗 陳品安 林月琴

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