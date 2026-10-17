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「醫師進議會、監督沈伯洋」 吳欣岱看板喊出洋流與港湖「4＋1＞4」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市港湖區議員選舉競爭激烈，台灣基進市議員參選人吳欣岱，近日掛出看板「醫師進議會，監督沈伯洋」引人注目。圖／吳欣岱提供
台北市港湖區議員選舉競爭激烈，台灣基進市議員參選人吳欣岱，近日掛出看板「醫師進議會，監督沈伯洋」引人注目。圖／吳欣岱提供

台北市港湖區議員選舉競爭激烈，台灣基進市議員參選人吳欣岱，近日掛出看板「醫師進議會，監督沈伯洋」引人注目，提出港湖「4＋1＞4」的席次構想，強調本土政黨可以合作，小黨更應保有獨立性，讓不同政治力量共同參與，才能改變台灣政治生態。

2026九合一選舉

吳欣岱表示，自己如今第三度投入選舉，回顧過去4年在港湖的經歷，2022年第一次參選市議員時，主要希望向市民說明台灣為何需要自己的本土政黨，以及面對中國威脅的重要性。4年過去，這些信念沒有改變，但身為兩個孩子的母親與心臟血管外科醫師，更深刻體會到，政治也必須能夠照顧每天的生活，才能實踐國家認同與更遠大的政治理念。

「當媽媽，我會擔心孩子上學的路安不安全；當醫師，我在意長輩能不能安心出門、病人能不能得到妥善照顧。」吳欣岱指出，4年來走訪港湖，讓他看見許多居民真正關心的，是家門口的人行道、老房子的安全、校園營養午餐品質，以及災難發生時家庭能否獲得保障。

她說，這些看似不大的事情，正是市議員應該認真監督、持續解決的問題。因此，這次選戰不只要讓大家知道台灣基進相信什麼，更要讓市民看見「一個認真的市議員，究竟應該做些什麼」。

對於掛上的「醫師進議會，監督沈伯洋」競選看板，吳欣岱也回顧兩人的相識歷程。她指出，早在2020年台灣基進推動中共代理人相關立法時，當時仍主要活躍於學界的沈伯洋，就曾與基進共同合作提供專業的修法意見；2022年自己首次參選港湖市議員時，沈伯洋也曾到場支持。兩人對民主防衛與公共事務的關心，早在此次台北市長選舉之前便已有交集。

吳欣岱也坦言，洋流帶動民進黨整體選情，對本土小黨確實形成壓力。尤其民進黨在港湖推出4位市議員候選人，並透過聯合競選與配票爭取4席全上，小黨在缺乏大型政黨組織與資源的情況下，勢必要面對更加激烈的席次競爭。

「我完全理解民進黨有自己的政黨責任，但我們是不是也能從不同的角度，思考港湖的政治未來？」吳欣岱指出，港湖共選出9席市議員，如果民進黨4席全上，再加上台灣基進1席，便有機會形成5席本土政黨議員的結構，這也是她提出「4＋1＞4」的原因。

吳欣岱表示，「本土可以合作，小黨必須獨立。真正成熟的民主，不是只有一個強大的政黨，而是不同的政治力量，都能在共同守護台灣的前提下，勇敢競爭、彼此監督，也願意一起把事情做好。」 吳欣岱表示，這正是她掛上「醫師進議會，監督沈伯洋」看板，以及提出港湖「4＋1」席次構想的共同初衷。

吳欣岱 沈伯洋 2026九合一選舉 台北市選舉

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