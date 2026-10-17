陳素月成立社團後援會 承諾當選後攜手做公益

民進黨彰化縣長參選人陳素月競總今天舉行社團挺素月後援會成立大會；陳素月說，扶輪社等4大社團秉持友誼至上服務第一精神，未來當選縣長後，會致力跟社團攜手合作做公益。

民進黨彰化縣長參選人陳素月競選總部下午舉行4大社團挺素月後援會成立大會，出席的有陳素月、民進黨秘書長徐國勇等人，在徐國勇見證下，陳素月頒發證書給扶輪社、獅子會等社團幹部，為縣長選舉拉票。

陳素月致詞時說，獅子會等社團秉持友誼至上服務第一精神，長期深耕彰化各角落，積極參與社會公益、急難救助以及各類公共事務，她未來當選彰化縣長後，會致力跟社團攜手合作推動公益，並在縣府成立專案辦公室單一窗口，服務中小企業推動轉型升級。

徐國勇則指出，他和扶輪社等社團淵源深厚，也提及全民普發現金每人新台幣1萬元零舉債，但立法院加碼至2萬則是借錢來發、債留子孫。