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影／國民黨中彰投雲聯合造勢 鄭麗文拜託支持者繼續力挺連任
國民黨今天在彰化圓林園滯洪池舉辦中彰投雲四縣市長參選人聯合造勢大會，國民黨主席鄭麗文到場站台，拜託支持者繼續力挺，讓中部四縣市全壘打，與台中市長參選人江啟臣、南投縣長參選人許淑華、彰化縣長參選人魏平政等人帶領支持者一同高喊「凍蒜」。並說使用核電是全球趨勢，美國總統川普宣布美國核電規模要成長4倍，台電為燒煤、燃氣已虧損3500多億元，國民黨必須團結中台灣及全台灣支持核能、重啟核電來穩定物價、發展Ai產業。
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