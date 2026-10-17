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藍營中部造勢！鄭麗文籲團結：要拚就拚這局 中台灣不能「缺角」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國民黨今天在彰化圓林園滯洪池舉辦中彰投雲四縣市長參選人聯合造勢大會，國民黨主席鄭麗文（中）拜託支持者繼續力挺，讓中部四縣市全壘打，並支持核電公投。記者余承翰／攝影
國民黨今天在彰化圓林園滯洪池舉辦中彰投雲四縣市長參選人聯合造勢大會，國民黨主席鄭麗文（中）拜託支持者繼續力挺，讓中部四縣市全壘打，並支持核電公投。記者余承翰／攝影

國民黨今在彰化縣舉辦「Ai正來電 核能才有電」公投造勢中部場，黨主席鄭麗文說，使用核電是全球趨勢，美國總統川普宣布美國核電規模要成長4倍，台電為燒煤、燃氣已虧損3500多億元，國民黨必須團結中台灣及全台灣支持核能、重啟核電來穩定物價、發展Ai產業。

2026九合一選舉

「Ai正來電 核能才有電」公投造勢中部場，彰、雲、投、中縣市參選人和團隊依序上台，呼籲民眾一定要拿公投票投下贊成使用核能，同時票投國民黨參選人。鄭麗文壓軸登場，開場白即核能發電是全世界潮流，民進黨去年底關閉所有核能廠，今年重啟核三廠，這是把台灣人「裝肖仔」嗎？

鄭麗文繼續說，她拜訪竹科護國神山們，都提到沒電沒未來，台灣不能沒核電，尤其全世界搶攻Ai需要大量用電，馬斯克稱不用核電是愚蠢、瘋狂，美國川普總統說美國核電要成長4倍，台灣就算核一、二、三廠全開才占全台發電量兩成，火力、天然氣發電既汙染又貴，成為台灣國安破口。

鄭麗文表示，中油花錢買煤炭、天然氣已快耗盡資本，虧損累計3500多億元，「羊毛出在羊身上」最後還是轉嫁到消費者身上，電力上漲帶動萬物齊漲只有薪水沒漲，「錯誤政策比貪汙更可怕」，民進黨稱重啟核電不知是真是假，而核能關係著中台灣產業鏈，團結中台灣支持重啟核能，大幅提高核電電力是中部造勢大會重點。

鄭麗文肯定國民黨在中台灣全面執政，使中台灣不至於在民進黨執政時「倒退嚕」，有國民黨中台灣縣市長，台灣才沒內耗空轉。鄭麗文特別提到彰化縣長王惠美今出席造勢大會，上台演講讓士氣大振。鄭麗文強調國民黨沒分裂本錢，必須守住中台灣，不能讓建設歸零，沒向上起飛反而向上沉淪，目前國政顧問團進駐彰化，將跨區擘畫中台灣發展藍圖，強強聯手開創下一個黃金30年。

鄭麗文說，中台灣是台灣脊梁、「中台灣勇、台灣就勇」中台灣傳統產業起飛，全台傳產和農漁牧業、觀光旅遊業跟著起飛，中台灣國民黨執政不能缺角，國民黨執政是金字招牌，但民進黨進行不公平選舉，動用國家機器打壓使選民恐懼、害怕，她相信大家團結就什麼都不怕，選舉就拚11月這一局，中台灣贏、台灣就贏。

國民黨主席鄭麗文帶領中、彰、投、雲競選團隊，高喊「中台灣贏，台灣就贏」。記者簡慧珍／攝影
國民黨主席鄭麗文帶領中、彰、投、雲競選團隊，高喊「中台灣贏，台灣就贏」。記者簡慧珍／攝影

2026九合一選舉 彰化縣選舉 鄭麗文 國民黨

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