藍營中部造勢！鄭麗文籲團結：要拚就拚這局 中台灣不能「缺角」

國民黨今在彰化縣舉辦「Ai正來電 核能才有電」公投造勢中部場，黨主席鄭麗文說，使用核電是全球趨勢，美國總統川普宣布美國核電規模要成長4倍，台電為燒煤、燃氣已虧損3500多億元，國民黨必須團結中台灣及全台灣支持核能、重啟核電來穩定物價、發展Ai產業。

「Ai正來電 核能才有電」公投造勢中部場，彰、雲、投、中縣市參選人和團隊依序上台，呼籲民眾一定要拿公投票投下贊成使用核能，同時票投國民黨參選人。鄭麗文壓軸登場，開場白即核能發電是全世界潮流，民進黨去年底關閉所有核能廠，今年重啟核三廠，這是把台灣人「裝肖仔」嗎？

鄭麗文繼續說，她拜訪竹科護國神山們，都提到沒電沒未來，台灣不能沒核電，尤其全世界搶攻Ai需要大量用電，馬斯克稱不用核電是愚蠢、瘋狂，美國川普總統說美國核電要成長4倍，台灣就算核一、二、三廠全開才占全台發電量兩成，火力、天然氣發電既汙染又貴，成為台灣國安破口。

鄭麗文表示，中油花錢買煤炭、天然氣已快耗盡資本，虧損累計3500多億元，「羊毛出在羊身上」最後還是轉嫁到消費者身上，電力上漲帶動萬物齊漲只有薪水沒漲，「錯誤政策比貪汙更可怕」，民進黨稱重啟核電不知是真是假，而核能關係著中台灣產業鏈，團結中台灣支持重啟核能，大幅提高核電電力是中部造勢大會重點。

鄭麗文肯定國民黨在中台灣全面執政，使中台灣不至於在民進黨執政時「倒退嚕」，有國民黨中台灣縣市長，台灣才沒內耗空轉。鄭麗文特別提到彰化縣長王惠美今出席造勢大會，上台演講讓士氣大振。鄭麗文強調國民黨沒分裂本錢，必須守住中台灣，不能讓建設歸零，沒向上起飛反而向上沉淪，目前國政顧問團進駐彰化，將跨區擘畫中台灣發展藍圖，強強聯手開創下一個黃金30年。

鄭麗文說，中台灣是台灣脊梁、「中台灣勇、台灣就勇」中台灣傳統產業起飛，全台傳產和農漁牧業、觀光旅遊業跟著起飛，中台灣國民黨執政不能缺角，國民黨執政是金字招牌，但民進黨進行不公平選舉，動用國家機器打壓使選民恐懼、害怕，她相信大家團結就什麼都不怕，選舉就拚11月這一局，中台灣贏、台灣就贏。