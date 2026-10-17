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蘇巧慧周六行程滿檔連趕10場 與蘇貞昌同台參加屏東同鄉會

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）下午參加新北市屏東同鄉會會員大會，罕見與行政院前院長蘇貞昌（左二）同台，向鄉親爭取支持。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）下午參加新北市屏東同鄉會會員大會，罕見與行政院前院長蘇貞昌（左二）同台，向鄉親爭取支持。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天行程滿檔，除了連跑5場市議員總部成立，還參加4場同鄉會、宗親會、獅子會及1場「夜市人聲」活動，並罕見與行政院前院長蘇貞昌同台，把握每個機會向市民爭取支持。

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蘇巧慧一大早便先後趕到淡江大橋、林口新林福德宮和淡水獅子會、林口彰化同鄉會成員一起為健行民眾加油，接著馬不停蹄奔波在永和、中和、三重參加議員參選人羅文崇、張志豪、現任議員李余典、顏蔚慈、邱婷蔚競選總部成立。

下午再接連趕赴新北市屏東同鄉會、李氏宗親會、新北市彰化同鄉總會的會員大會、以及「夜市人聲」直播節目，所到之處都受到熱情歡迎，許多人拿手機合照、索取簽名。

新北市屏東同鄉會理事長洪燦淙不但率領眾多幹部熱情迎接，更向鄉親喊話「力挺屏東女兒蘇巧慧！」蘇巧慧致詞說自己在新北服務超過10，深刻了解每一個從外縣市來到新北打拚、落地深根的旅外鄉親需要，她作為屏東女兒，更清楚知道眾人期盼讓新北和自己的「母縣」一起發展得更好。

因此她在國會積極推動「屏鵝公路」沿線電纜地下化，支持高雄捷運紅線延伸屏東，更爭取讓屏東有高鐵站、有科學園區，以及台積電供應鏈進駐屏東，「我們真心換真心！」感謝屏東同鄉會在7月19日率先成立第一個後援會，目前各行各業幫蘇巧慧成立的後援會數量已多達40個。

李氏宗親會總族長李桂助和理事長李振武、世界彰化同鄉總會榮譽總會長洪村山總裁與總會長洪靜姿、副總會長洪松廷亦熱情迎接蘇巧慧，她說新北市聚集全台各地來打拚的鄉親好朋友，期盼串連新北各個同鄉會、宗親會力量，不管大家從哪裡來，「新北都是我們的家。」

未來希望可以在新北推動「彰化日」，結合兩座城市的農漁會系統，把彰化最優質的產品擴大行銷到新北，同時開拓彼此的人才、產業交流，讓新北、彰化一起進步。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）下午參加彰化同鄉會會員大會，向鄉親爭取支持。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）下午參加彰化同鄉會會員大會，向鄉親爭取支持。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左三）今天一大早就到淡江大橋，為參加健行活動的民眾加油、爭取支持。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左三）今天一大早就到淡江大橋，為參加健行活動的民眾加油、爭取支持。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）下午到三重參加市議員顏蔚慈（右）競選總部成立大會。圖／新北市議員顏蔚慈提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）下午到三重參加市議員顏蔚慈（右）競選總部成立大會。圖／新北市議員顏蔚慈提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）下午參加泰山李氏宗親會周年慶。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）下午參加泰山李氏宗親會周年慶。圖／蘇巧慧競辦提供

蘇巧慧 蘇貞昌 2026九合一選舉 新北市選舉

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