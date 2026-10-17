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國民黨台中隊齊挺核！盧秀燕盼幫賴總統轉彎 江啟臣強調電力就是國力

聯合報／ 記者劉明岩陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（前中）表示，台灣需要核電，賴清德總統不想轉彎，用民意幫他轉彎。記者劉明岩／攝影
台中市長盧秀燕（前中）表示，台灣需要核電，賴清德總統不想轉彎，用民意幫他轉彎。記者劉明岩／攝影

國民黨舉辦「AI正來電 核能才有電」公投造勢大會，台中市長盧秀燕、市長參選人江啟臣、國民黨台中立委與議員到場。盧秀燕表示，台灣需要核電，賴清德總統不想轉彎，用民意幫他轉彎；江啟臣說，AI的時代，電力就是算力，算力就是國家競爭力，沒有電國家就沒有未來。

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盧秀燕表示，有良心的政府一定要保障民生用電充足，老百姓希望電夠用，而且要是便宜、乾淨與健康的電，如果每天燒煤，燒到天空黑矇矇、燒到人民得肺癌，這樣是不對的；肺癌名列台灣十大癌症前三名，就是因為民進黨的廢核神主牌，錯誤政策導致人民用肺發電。

盧秀燕指出，全世界包括美國、日本與很多先進國家，都大力使用核電，民進黨卻為了保住神主牌，不敢改變錯誤政策，去年核三廠停役，台中火力發電廠的燒煤量直接上升50%；她擔任市長第一年，中火每年要燒1500萬噸煤，中部空氣當然不好，而且電價貴、又常跳電。

盧秀燕說，她上任後一直緊盯中火，現在中火每年燒煤量降到1100萬噸，也成功讓中火燃氣拆煤，但其他縣市沒有拆煤，還是在大量燒煤；這次公投非常重要，可以決定國家發電方式正不正確，珍惜這張選票，不是為了別人，是為了我們自己。

盧秀燕強調，最近國際在抨擊台灣大量使用火力發電，台灣人自己也在罵，賴清德總統卻不轉彎；人民可以透過這次公投，給賴總統一個正當理由，讓他轉向正確的發電政策。

江啟臣表示，火力發電占台灣全體發電量80%左右，燒東西一定有汙染，燃煤汙染多一點，燃氣汙染少一點，但都是汙染；空氣要乾淨，汙染要減低，能源政策就不能全部依賴火力發電，現在大家都在說AI，但如果空氣不改善，AI就只剩下「唉」了。

江啟臣說，AI需要電力，我們想要輝達來台設廠、台積電與半導體產業繼續創造國家財富，就要給足電力；AI的時代，電力就是算力，算力就是國家競爭力，換句話說電力就是國力，如果沒有電，國家就沒有未來，但電從哪裡來？用愛沒辦法發電，也不要用肺發電，所以才要能源改革、重啟核電。

江啟臣指出，中火燃煤機組上線後，雖然要拆掉1部燃煤機組，中央尚未承諾拆掉另外6部燃煤機組，想留著備用，其實就是在說「電不夠用」，要繼續燒煤，這樣下去空氣不會改善，電也不會夠用。他疾呼，為了產業的未來與鄉親的健康，這次公投一定要投下同意票。

國民黨台中隊出席中部公投造勢大會。記者劉明岩／攝影
國民黨台中隊出席中部公投造勢大會。記者劉明岩／攝影

立法院副院長江啟臣（前中）說，AI的時代，電力就是國力，用愛沒辦法發電，也不要用肺發電，所以要能源改革、重啟核電。記者劉明岩／攝影
立法院副院長江啟臣（前中）說，AI的時代，電力就是國力，用愛沒辦法發電，也不要用肺發電，所以要能源改革、重啟核電。記者劉明岩／攝影

盧秀燕 江啟臣 2026九合一選舉 台中市選舉

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