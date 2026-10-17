藍營核能公投造勢中部場氣勢團結 訴求公投過關、選舉全壘打

國民黨今在彰化縣員林市圓林園，舉辦「Ai正來電 核能才有電」公投造勢中部場，共同訴求11月28日公投支持使用核能輔助AI產業起飛，各縣市長和參選人登場宣講政見，號召票票入匭，中部民眾團結保持一片藍天造福民眾。

國民黨聲稱現場擺放7千張塑膠凳，實際上座無虛席，約千名民眾坐在圓林園滯洪池邊坡和樹下，營造出藍營造勢氣勢。立法院長韓國瑜說，AI產業需大量用電，希望民眾公投贊成使用核能、啟用啟電作為發展AI的堅強後盾。韓國瑜不忘為地主縣的彰化縣長參選人魏平政加油，祝福高票當選。網紅館長陳之漢以錄影方式，呼籲民眾支持核能，使用乾淨便宜的電，不要再相信民進黨謊言。

民眾黨立法院黨團帶領黨內中部縣市數十名候選人站台，齊喊「民眾黨作伙拚，藍白合大和解。」國民黨立法院黨團站台，帶領全場民眾高呼「核電拚經濟，公投我同意。」藍白合作無間氣氛衝上最高點。

彰化縣長王惠美在造勢活動開剛場就抵達，籲請民眾支持核能公投即離去。彰化縣團隊緊接藍白立院黨團之後登台，縣長參選人魏平政維持一貫「尊王」，感謝王惠美8年政績優異，彰化縣整體有長足進步，彰化東區都市計畫開發、台中綠捷延伸彰化、彰化交流道特定區等重大建設「卡」在中央，他站出來參選就是要延續王惠美執政。

雲林縣長參選人張嘉郡帶領雲林縣團隊上台主講，強調台灣發展AI必須有充足電力，所以核能公投一定要過，她和雲林縣團隊維持現有農漁業優勢，也將盡力引進AI等先進產業建設雲林。南投縣長許淑華感謝台中市長盧秀燕成立中台灣團隊，邀請南投縣參與，她請民眾共同支持使用核能，並期待在南投每個鄉鎮都勝選。

台中市長盧秀燕帶領台中市團隊亮相，她說，台中市有台中火力發電廠，燒煤炭汙染空氣，使台中人對使用乾淨能源議題特別有感，民眾公投支持核能可給賴總統「轉彎」機會。縣長參選人江啟臣表示，無論燒煤或瓦斯都是火力發電、都是汙染空氣，若沒改變，中部人用肺發電的狀況將愈來愈嚴重，日後AI用電量大沒電只剩I（唉），11月28日投下支持核能的神聖公投票，同時投給國民黨縣市參選人讓國民黨中台灣全壘打。