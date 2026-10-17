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楊文科轟對手「砍樹鋪水泥也叫美學？」 徐欣瑩提3願景拚新竹黃金20年

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今舉辦競選總部成立音樂會。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今舉辦競選總部成立音樂會。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今舉辦競總成立音樂會，縣長楊文科站台交棒，除喊出這場選戰是「清廉跟貪腐、正義跟邪惡」的選擇，也火力全開談公園美學，暗批對手「把樹砍掉、鋪上水泥地」還稱城市美學；徐欣瑩則提出科技、客家、宜居三大方向。

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徐欣瑩今天在竹北AI智慧園區公園舉行競總成立音樂會，國民黨主席鄭麗文、桃園市長張善政、立委王鴻薇與縣長楊文科等人站台力挺。

楊文科致詞表示，新竹縣近年從竹科、ICT產業一路走向AI產業，縣府也推動交通、教育、文化及公園等建設，未來縣政必須一棒接一棒。

談到公園建設，楊文科指出，新竹縣政府已打造17座共融式公園，加上AI智慧園區公園共18座，讓老人、小孩都能安心使用。他話鋒一轉表示，最近看到不少網路新聞，有些公園「把樹砍掉、鋪上水泥地」，還有許多里長反對，卻有人稱這是「城市的美學」。

楊文科反問：「什麼是真正的城市美學？」他指著現場AI智慧園區公園說，公園裡有許多樹木、草地，也有孩子遊玩，「這個AI公園就是城市的美學」，並稱這就是國民黨縣長執政務實的成績。

楊文科隨後正式交棒徐欣瑩，表示自己今年76歲，「我一生的貢獻，就要傳給欣瑩」，並稱縣府近年推動十大交通基礎建設、教育文化建設、五大高中設校計畫，以及總圖書館、美術館等重大工程，需要具規畫、執行及宏觀能力的人延續。

他更將選戰定調為「清廉跟貪腐、正義跟邪惡」的選擇，呼籲支持者「不要被蒙蔽」，強調選情艱困，必須靠團結、一票拉一票，才能讓徐欣瑩勝選。

徐欣瑩則表示，新竹縣未來將朝「世界科技首都」、「世界客家文化首都」及宜居健康生活圈三大方向發展。科技面持續推動桃竹苗大矽谷、竹科三期等產業建設；文化面則希望結合科技推廣客家文化。

生活及社福方面，徐欣瑩提出增加共融式公園、運動場館、室內兒童空間及多功能展演中心，高齡福利則主打老人福利不排富及AI智慧健康手環。交通方面，將以AI智慧號誌、大新竹交通共治、公共運輸及軌道建設改善壅塞。

徐欣瑩表示，競總成立象徵選戰正式進入最後42天衝刺，盼支持者協助拉票、顧票，強調新竹縣要的是「清廉而且有能力」的廉能政治。

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今舉辦競選總部成立音樂會。記者黃羿馨／攝影
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2026九合一選舉 新竹縣選舉 徐欣瑩 楊文科

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