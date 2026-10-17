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蘇巧慧稱長者健保免費要考量財源 李四川競辦：已被侯友宜認證不熟市政

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
蘇巧慧過去發表六大福利政策對外宣稱需80億元，李四川競辦表示，侯友宜市長就曾公開表示蘇提出的政見經費至少220億元，證明蘇巧慧根本不熟新北市政。圖／李四川競辦提供
蘇巧慧過去發表六大福利政策對外宣稱需80億元，李四川競辦表示，侯友宜市長就曾公開表示蘇提出的政見經費至少220億元，證明蘇巧慧根本不熟新北市政。圖／李四川競辦提供

立法院昨日三讀通過長者健保免費排富補助法案，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧昨缺席表決，今受訪表示，所有預算案應考量財源狀況後才推出。對此，李四川競選辦公室發言人郭音蘭表示，檢視蘇巧慧過去發表的六大福利政策，對外宣稱只需80億元，但侯友宜市長過去就曾公開表示蘇提出的政見經費至少220億元，兩者差別近3倍，「證明蘇巧慧根本不熟新北市政」。

2026九合一選舉

郭音蘭說，若蘇巧慧真的在乎新北財源，為何要反對財劃法修正，阻擋新北每年374億元自主預算？蘇巧慧此舉完全是只顧貫徹民進黨意志的「黨意立委」，更是阻擋新北市民權益的「擋益立委」。

郭指出，蘇巧慧連最基本的政策預算都能「亂算一通」，足見其對新北市政的運作與財政極度陌生，缺乏嚴謹財政評估，這根本不是在「考量財源」，而是為了政治紅利的大開空頭支票。

郭音蘭強調，蘇巧慧真如口中所言「替行政部門財源著想」，為何立法院審議財劃法時，蘇巧慧卻站在阻擋修法的一方？對修法後可為新北市多爭取約374億元的自主預算，蘇巧慧卻選擇跟黨意站在一起，阻擋新北市民的權益，對蘇巧慧這種「黨意」及「擋益」立委，新北市民絕不會被這種前後矛盾的話術所蒙蔽。

郭音蘭表示，蘇巧慧若真的替行政部門財源著想，為何立法院審議財劃法時，蘇巧慧卻站在阻擋修法的一方。圖／李四川競辦提供
郭音蘭表示，蘇巧慧若真的替行政部門財源著想，為何立法院審議財劃法時，蘇巧慧卻站在阻擋修法的一方。圖／李四川競辦提供

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 李四川 侯友宜 健保 長者

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