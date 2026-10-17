赴花蓮挺張峻 童子賢辛辣發言：一個家族把花蓮當作幫他打工的地方

和碩董事長童子賢今天到花蓮，為無黨籍縣長候選人張峻競總成立站台力挺，他在台上致詞時發言辛辣，大酸「夫妻輪流當選縣長，還假離婚讓太太繼續當」，並說「一個家族把整個花蓮當作幫他打工的地方」，很多人跟他一樣受夠了，這就是要翻轉的原因。

張峻參選主軸是「翻轉吧！花蓮」，今天成立競選總部，獲得跨黨派支持，童子賢也點頭接任競選總部主委，今天與行政院政委季連成等人，先後上台致詞推薦張峻，並由季連成為張峻披掛彩帶，童子賢授戰旗。

童子賢說，17年來大家受夠了，花蓮政壇的水不會流動，夫妻輪當，還假離婚讓太太繼續當，新人沒有機會出頭被打壓，老人要出頭也被糟蹋，「一個家族」把整個花蓮當作幫他打工的地方，2026還要再推出一個幫他打工的人，這就是要翻轉花蓮的原因。

童子賢提到，在台北時曾遭朋友嘲笑，花蓮的金紙、聯絡簿、學生證「封面封底拿出來，都是某人的玉照」，朋友拿實體和照片給他看，他看完覺得「很抱歉、很見笑」。

童子賢說，花蓮需要一個新的團隊，引導花蓮未來4年的進步，需要有熱誠、肯承擔，深入了解花蓮的人，這個人是就張峻。全國都在看花蓮，呼籲大家11月28日，把張峻送進花蓮縣政府，讓花蓮揚眉吐氣。