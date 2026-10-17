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不只拚南投「13加1」 許淑華跨縣市拉票挺張嘉郡、魏平政、江啟臣
國民黨今天在彰化縣舉辦「AI正來電、核能才有電」中彰投雲四縣市聯合造勢大會，南投縣長許淑華強調中台灣跨縣市合作的重要性，並替台中市長參選人江啟臣、雲林縣長參選人張嘉郡及彰化縣長參選人魏平政拉票，同時呼籲11月28日公投投下同意票，從選戰到核能公投，力拚凝聚藍營共同戰線。
許淑華表示，過去中彰投被視為共同生活圈，台中市長盧秀燕擴大中台灣治理合作，納入雲林、苗栗、新竹縣及嘉義市，讓跨縣市合作不只停留在共同提案，也能實際互助。
她以南投仁愛鄉遭遇卡努颱風為例指出，當時向中台灣各縣市尋求支援，隔天便有100多台機具進駐協助災後重建，展現區域合作的力量。她認為，中部縣市應持續團結，讓建設與資源共享發揮更大效益。
談到南投地方選舉，許淑華提出「縣鄉同行、南投向前」口號，並以「13加1」作為團隊目標，希望13個鄉鎮市都能勝選，加上縣政府，形成縣市與鄉鎮共同推動地方建設的執政團隊。
許淑華也替友軍參選人助陣。她肯定江啟臣歷任民意代表、國民黨主席及立法院副院長等職務，呼籲台中選民支持；張嘉郡則積極參與雲林地方建設、爭取重大計畫，希望雲林選民給予支持。
對於彰化縣長參選人魏平政，許淑華坦言他是政治素人、從政時間較短，但呼籲彰化在地鄉親及中台灣支持者協助拉票，盼國民黨團結爭取勝選。
許淑華指出，AI發展需要電力，傳統產業與半導體產業同樣仰賴穩定供電，因此表態支持核能，並呼籲民眾在11月28日公投投下同意票，只有穩定供電是才是台灣產業發展的重要基礎。
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