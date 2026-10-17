李四川土城競總成立 提出醫療、捷運、產業三大升級政見

國民黨新北市長參選人李四川土城區競選總部今天下十盛大成立，現場湧入近800名鄉親及眾多在地里長到場相挺，氣氛歡騰。李四川於成立大會上重磅提出土城在地三大政見，包含「強化土城醫療園區」、興建「大漢溪捷運縱貫線」及打造「AI高科技產業廊帶」，宣示將以42年工程與市政經驗，全面帶動土城及周邊地區的全方位升級。

面對超高齡社會挑戰與土城醫院日益增加的醫療需求，李四川指出，未來將結合周邊空間擴充土城醫療園區服務功能，以高齡醫學、慢性病照護、復健及長照為核心，規劃失智照護專區與長照機構，打造醫療、長照與社福整合的一站式照護體系，照顧在地與鄰近行政區鄉親健康。

在交通與產業佈局上，李四川全力主張推動「大漢溪捷運縱貫線」，由民生汐止線向西延伸，串聯三重、新莊、塭仔圳、土城產業園區及大柑園等核心區域，並導入快慢車服務，建立新北東西向交通與產業骨幹。同時，配合興建「蘆社大橋」與快鐵路網，打造「AI高科技產業廊帶」，吸引高科技大廠進駐，為土城創造更多優質就業機會。

成立大會在鄉親簇擁歡呼中展現高昂士氣，土城競總主委林長寅揮舞戰旗，土城區里長聯誼會長張俊隆亦代表致贈「包粽」，展現基層力挺決心。李四川感性表達感謝，並承諾未來將持續站在第一線推動建設，為土城翻開嶄新篇章。

李四川土城區競選總部今日成立，鄉親夾道歡迎、熱情簇擁，紛紛高舉手機拍照並揮舞旗幟，展現土城基層大團結力挺李四川。圖／李四川競辦提供