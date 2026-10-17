張嘉郡拚青年返鄉 承諾每年加碼1億青年預算

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今成立青商之友後援會，由國際青年商會中華民國總會理事賴威廷擔任主任委員，多名企業人士到場力挺。張嘉郡承諾每年加碼投入1億元青年預算，從就業、創業、品牌拓展、AI人才培育到青年參與縣政及夜間經濟，推出「平步青雲・青年發展六大行動」。

張嘉郡青商之友後援會由青商總會理事賴威廷擔任主任委員，桃花源餐飲董事長曾紹威擔任顧問團長，台北內湖科技園區發展協會副理事長張博堯擔任企業顧問團長。

張嘉郡表示，青年是雲林發展的重要力量，希望透過具體政策，讓青年在家鄉找得到好工作、創業有資源，也有機會參與公共事務，她計畫每年加碼1億元青年預算，串聯產業園區及大專院校，鼓勵企業提高起薪，並對穩定聘用青年、提供實習轉正機會的企業給予獎勵。

創業方面，則將整合既有育成資源，將相關預算提高至過往的2倍以上，提供貸款利息補貼、經營諮詢及創業導師媒合，降低青年創業初期的資金與經營門檻。

張嘉郡規畫每年輔導30至50個青年品牌，優先支持農業加工及文創設計，從產品包裝、品牌經營到電商行銷，協助拓展國內外市場。她也將結合雲林科技大學、虎尾科技大學及產業資源，開設AI應用、無人機、短影音行銷等實務課程，讓青年所學與職場需求接軌。

除了工作與創業，張嘉郡也提出青年參與縣政及夜間經濟政策，規畫在符合人事法令前提下，延攬具有創新思維及地方關懷的青年進入縣府決策團隊；並支持音樂、街舞、滑板等展演活動，結合夜間市集、特色餐飲及環境改善，增加青年休閒空間與地方消費機會。

張博堯表示，雲林從生育、養育、長輩照顧、農民收成到青年就業及孩童就學，各年齡層都有不同需求，他認為張嘉郡已提出相關計畫與政見，只要張嘉郡當選，他願意組成旅北企業家團隊返鄉貢獻所長。

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（右）今成立青商之友後援會。記者陳雅玲／攝影