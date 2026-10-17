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沈伯洋人形立牌現身台南里長競總 尋求五連霸林俊憲、邱莉莉同台力挺

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市中西區小西門里長曾俊仁競選五連任立委林俊憲和議長邱莉莉都到場力挺。圖／林俊憲服務處提供
台南市中西區小西門里長曾俊仁競選五連任立委林俊憲和議長邱莉莉都到場力挺。圖／林俊憲服務處提供

近期因「洋流」話題受到關注的台北市長參選人沈伯洋人形立牌，成為台南市中西區小西門里長參選人曾俊仁競選總部成立大會的「神秘嘉賓」，現場打卡還可獲得洋流飄帶，吸引民眾拍照留念，為競選活動增添話題。

2026九合一選舉

曾俊仁今天舉辦競選總部成立大會，包括立委林俊憲、台南市議長邱莉莉、陳亭妃服務處執行長蔡旺詮，以及蔡筱薇、呂維胤、李啟維、林建南、楊中成等多位市議員參選人及服務團隊到場支持，力挺曾俊仁爭取連任，持續為小西門里民服務。

林俊憲在現場授予曾俊仁戰旗，並細數他多年來為里民服務的表現，從日常生活大小事，到爭取里內通學步道及台南刑務所翻修經費，曾俊仁都積極參與，扮演政府與地方之間的重要溝通橋梁。林俊憲表示，從曾俊仁身上看見事事為鄉親著想的服務精神，也為小西門里的里民感到慶幸，因此與邱莉莉共同力挺，盼他繼續為地方打拚。

邱莉莉表示，曾俊仁多年來投入政治、為民主奮鬥，受到許多黨內同志敬重；更難得的是，他始終秉持為民服務的初衷，一步一腳印了解里民需求、解決地方問題，親力親為的態度，正是她願意站出來支持的重要原因。

曾俊仁以「為里民繼續服務，為社區延續幸福」為理念，期盼延續服務熱忱，繼續為小西門里打拚。競選總部成立大會除了展現地方支持力量，也透過沈伯洋人形立牌及洋流飄帶等活動設計，吸引民眾參與，增添現場歡樂氣氛。

台南市中西區小西門里長曾俊仁競選五連任，「洋流」助陣。圖／林俊憲服務處提供
台南市中西區小西門里長曾俊仁競選五連任，「洋流」助陣。圖／林俊憲服務處提供

台南市中西區小西門里長曾俊仁競選五連任，「洋流」助陣。圖／林俊憲服務處提供
台南市中西區小西門里長曾俊仁競選五連任，「洋流」助陣。圖／林俊憲服務處提供

2026九合一選舉 沈伯洋 邱莉莉 林俊憲 台北市長 台北市選舉

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