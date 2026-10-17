沈伯洋人形立牌現身台南里長競總 尋求五連霸林俊憲、邱莉莉同台力挺

近期因「洋流」話題受到關注的台北市長參選人沈伯洋人形立牌，成為台南市中西區小西門里長參選人曾俊仁競選總部成立大會的「神秘嘉賓」，現場打卡還可獲得洋流飄帶，吸引民眾拍照留念，為競選活動增添話題。

曾俊仁今天舉辦競選總部成立大會，包括立委林俊憲、台南市議長邱莉莉、陳亭妃服務處執行長蔡旺詮，以及蔡筱薇、呂維胤、李啟維、林建南、楊中成等多位市議員參選人及服務團隊到場支持，力挺曾俊仁爭取連任，持續為小西門里民服務。

林俊憲在現場授予曾俊仁戰旗，並細數他多年來為里民服務的表現，從日常生活大小事，到爭取里內通學步道及台南刑務所翻修經費，曾俊仁都積極參與，扮演政府與地方之間的重要溝通橋梁。林俊憲表示，從曾俊仁身上看見事事為鄉親著想的服務精神，也為小西門里的里民感到慶幸，因此與邱莉莉共同力挺，盼他繼續為地方打拚。

邱莉莉表示，曾俊仁多年來投入政治、為民主奮鬥，受到許多黨內同志敬重；更難得的是，他始終秉持為民服務的初衷，一步一腳印了解里民需求、解決地方問題，親力親為的態度，正是她願意站出來支持的重要原因。

曾俊仁以「為里民繼續服務，為社區延續幸福」為理念，期盼延續服務熱忱，繼續為小西門里打拚。競選總部成立大會除了展現地方支持力量，也透過沈伯洋人形立牌及洋流飄帶等活動設計，吸引民眾參與，增添現場歡樂氣氛。

台南市中西區小西門里長曾俊仁競選五連任，「洋流」助陣。圖／林俊憲服務處提供