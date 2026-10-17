「披荊斬棘、匍匐前進」 韓國瑜為魏平政喊話打氣：一定大功告成

國民黨今天下午在彰化縣員林市舉辦中部中彰投雲四縣市長參選人聯合造勢大會，立法院長韓國瑜站台助講，除呼籲大家要支持重啟核能政策外，也特別陷入苦戰的彰化縣長參選人魏平政打氣，「披荊斬棘、匍匐前進，但相信他會越來越棒，大功告成」。

民眾黨秘書長周榆修也帶著彰化縣黨部主委温宗諭及縣議員參選人到場站台，表達支持藍白參選人，象徵藍白合，另國民黨及民眾黨國會黨團成員也同場造勢。

今天這場造勢大會在員林市滯洪池公園舉辦，來自四縣市的上萬名支持者，頂著烈日為參選人加油，場面十分熱烈，尤其是縣長王惠美提前到場，似乎有歸隊跡象，更讓現場氣氛格外高昂。

立法院長韓國瑜上台助講時表示，沒有好的能源、穩定的能源，沒有穩定的電力，台灣就沒有辦法發展科技。所以國民黨所提出來的公投能源政策，要拜託所有彰化鄉親，在南投鄉親、雲林鄉親、台中鄉親，在10月28號公投，一定要能夠支持重啟核能的政策，這關係子孫，照和碩董事長童子賢建議，三分之一核能、三分之一綠能、三分之一排碳，這樣的能源配置最合理。

韓國瑜隨後拉著彰化縣長參選人魏平政，指他選得非常辛苦，「披荊斬棘、匍匐前進，但是相信他會越來越棒，大功告成」；魏平政律師在法律界有口皆碑，認真踏實，為人民、為企業做法律的顧問；在大學教書，都是最優秀的老師。

韓國瑜還特別稱讚魏平政打造彰化為第七都的政策非常棒，在台灣目前六都外，他很有志氣，要讓彰化縣急起直追，變成第七都，彰化縣如果能夠改造起來，上接台中，下面跟南投與雲林整合起來，彰化縣過去幾十年農業、工業，還有各種傳產，都是非常非常優秀。

韓國瑜並以魏平政打造彰化為第七都做文章送給魏平政：一二三四五六七，彰化建設要第一；七六五四三二一，平政開票要第一。這席話讓台下旗海飄揚。

中彰投雲四縣市長參選人聯合造勢大會，立法院長韓國瑜站台助講，為陷入苦戰的彰化縣長參選人魏平政打氣，「披荊斬棘、匍匐前進，相信他會越來越棒，大功告成」。記者劉明岩／攝影