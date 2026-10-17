張善政挺徐欣瑩一起拚桃竹苗大矽谷 王鴻薇轟鄭朝方「騙票人設」

國民黨籍桃園市長張善政今出席徐欣瑩競選總部成立音樂會活動，力挺徐具科技專業，盼桃竹苗攜手推動大矽谷；立委王鴻薇則火力全開，猛批鄭朝方「騙票人設」，更追打家族土地與農舍等爭議。

張善政表示，自己過去曾在新竹工作，徐欣瑩參選立委時也曾來站台，徐當選後，他一直關心她是否有替新竹鄉親爭取建設，「有沒有讓我漏氣？」他說，徐欣瑩擔任立委期間，已替新竹縣爭取超過150億元預算，表現沒有讓支持者失望。

張善政指出，桃園市今年7月成立「桃園智慧產業學院」，籌備時便與新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦討論，希望未來不只服務桃園，也能支援新竹縣、市及苗栗，形成桃竹苗產業合作平台。他並邀請徐欣瑩與新竹市長高虹安擔任最高顧問，認為兩人都有理工科技背景，與產業發展高度契合。

他說，徐欣瑩是陽明交大博士，專長衛星測量，也是台灣首位該領域女性博士。新竹縣、市人口年輕、勞工平均收入名列全台前段班，關鍵就是科學園區吸引大量科技人才，因此新竹未來發展「科技絕對少不了」，縣長也應具備科技專業。

張善政強調，未來桃園、新竹縣市及苗栗應「手牽手」推動桃竹苗大矽谷，希望徐欣瑩當選後，能與桃園繼續合作，共同打造世界級科技城。

王鴻薇先肯定徐欣瑩「實實在在、乾乾淨淨」，接著把矛頭直指民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，批評鄭的競選看板未凸顯民進黨黨徽，有些甚至使用淺藍色、穿藍色衣服，質疑鄭「明明是民進黨提名，卻假裝跟民進黨沒關係」，直斥是「欺騙、騙票」。

王鴻薇更追打鄭朝方家族土地爭議，質疑相關土地交易「動不動幾千坪、幾百億」，並點名炒地皮、豪華農舍及特定區變更等爭議，批鄭面對質疑都以家族其他人的事情回應，沒有正面說明。她還酸稱，若鄭朝方當上縣長，「新竹縣從AI城市變成BI，BI就是悲哀」。

王鴻薇最後呼籲，選民應選擇「值得信賴、禁得起檢驗」的參選人，強調新竹縣要延續科技治理，就應支持徐欣瑩接棒。

桃園市長張善政今出席徐欣瑩競選總部成立音樂會活動，力挺徐欣瑩接棒新竹縣長。記者黃羿馨／攝影

桃園市長張善政今出席徐欣瑩競選總部成立音樂會活動，力挺徐欣瑩接棒新竹縣長。記者黃羿馨／攝影

桃園市長張善政今出席徐欣瑩競選總部成立音樂會活動，力挺徐欣瑩接棒新竹縣長。記者黃羿馨／攝影