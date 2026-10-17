沈伯洋提在條通設阻隔 蔣萬安：路不寬會造成不便

民進黨台北市長參選人沈伯洋談條通商圈時建議，可用樹木、車架阻隔，給民眾安全感。市長蔣萬安今天說，應了解實際狀況，因條通路不寬，若加上阻隔或車架可能造成民眾不便。

媒體報導，沈伯洋日前談及如何撕掉條通商圈負面標籤時，主張在易產生爭執熱點，以樹木、車架阻隔，增加路過民眾安全感，遭蔣萬安質疑這是突然的想法還是嚴肅的解決方案。

沈伯洋今天說，此建議在專業領域內很正常，對方竟用鄙夷方式討論，不健康也不尊重專業。

蔣萬安下午出席國民黨北市議員王欣儀競選總部成立活動前接受媒體聯訪時表示，他是好心、善意提醒，沈伯洋應了解實際狀況，因條通路不寬，若再加上阻隔或車架，會造成當地民眾不便，並稱沈伯洋專業就是認知作戰專家。

媒體問及，如何看待沈伯洋出席社子島活動時，有1名阿嬤向他陳情。蔣萬安說，對於民眾陳情，市府都很願意傾聽。針對社子島開發，市府將防洪標準提高至200年，秉持戶戶安置、分期分區、先安置再拆遷的原則，也給予住戶最高24年租金補貼等，北市府會全力推進。

媒體關切，下午是否會出席無黨籍北市議員徐立信在凱達格蘭大道舉辦的「反虐童護孩子」集會。蔣萬安說，徐立信非常關心兒虐議題，日前在議會也安排他和家長見面、聆聽訴求並收下陳情，他非常重視兒少保護，會請市府安排代表出席，傾聽民眾心聲。

另外，媒體詢問，蔣萬安昨天晚間視察艋舺夜市、華西街夜市等處，被外界質疑「假視察真造勢」。蔣萬安回應，昨天安排到夜市商圈視察，了解有無市府可幫忙解決、協助的事項，攤商及民眾非常熱情，他也聆聽攤商、自治會提出的建議。