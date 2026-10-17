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鄭朝方搶攻關西 競總成立提「散步京都」與綠色交通藍圖

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今成立關西競選服務處，關西鎮長陳光彩到場力挺，鄭朝方並提出打造客庄「散步京都」願景。圖／鄭朝方團隊提供
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今成立關西競選服務處，關西鎮長陳光彩到場力挺，鄭朝方並提出打造客庄「散步京都」願景。圖／鄭朝方團隊提供

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今成立關西競選服務處，提出打造客庄「散步京都」願景，盼以牛欄河為軸串聯老街、古橋及文化景點，並推動e-Bike綠色交通、改善道路安全，結合仙草、柑橘等農產，帶動關西觀光與地方產業升級。

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鄭朝方今天成立關西競選服務處，關西鎮長陳光彩到場力挺，雙方也針對地方交通、觀光及產業發展交換意見。陳光彩期盼關西未來導入e-Bike公共自行車與電輔車，與鄭朝方主張全縣普及YouBike、推動綠色交通的方向相呼應。

鄭朝方表示，關西擁有老街文化及客庄特色，境內有六福村，又與桃園龍潭相連，具備發展區域觀光的重要條件。他希望將竹北治理經驗轉化為適合關西的模式，以慢行、文化及水岸空間為核心，打造具有客庄特色的「散步京都」。

在觀光規畫上，鄭朝方提出以牛欄河為軸，串聯東安古橋、關西老街、太和宮、文人巷及第一戲院，並評估將路線延伸至羅屋書院，規畫適合半日漫遊的觀光動線；同時盤點停車空間、假日車流及無障礙設施，降低觀光人潮對居民生活的影響。

交通部分，他主張改善關西交流道、台3線及山區道路安全，並積極推動e-Bike等綠色運具，讓遊客能透過自行車或電輔車深入老街、水岸與聚落，減少短程汽車使用，也提升旅遊便利性。

產業方面，鄭朝方指出，關西擁有仙草、柑橘、茶葉及桔醬等特色農產，未來可協助地方業者強化品牌、拓展通路及發展食農體驗，再結合綠色慢遊路線，延長旅客停留時間，讓觀光收益實際回饋農友與店家。

鄭朝方表示，每一位關心家鄉的鄉親都是他的「競選主委」，從一條安全的道路、一座老屋到一片河岸，都值得被好好對待，盼未來讓關西文化被保存、產業有發展機會，也讓不同世代都能在家鄉看見未來。

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今成立關西競選服務處，關西鎮長陳光彩到場力挺，鄭朝方並提出打造客庄「散步京都」願景。圖／鄭朝方團隊提供
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今成立關西競選服務處，關西鎮長陳光彩到場力挺，鄭朝方並提出打造客庄「散步京都」願景。圖／鄭朝方團隊提供

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