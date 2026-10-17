竹市選戰唱起來！陳建名親寫競選歌 競總成立秒變大型K歌場

民進黨新竹市西區議員陳建名今與同黨新竹市長參選人莊競程舉行聯合競選總部成立大會，陳建名首度公開親自作詞的競選主題曲「西區有名」，支持者跟著高歌、擊掌，現場宛如大型K歌場；他也喊話力拚連任，並盼民進黨議員席次「全壘打」。

陳建名擔任2屆議員期間，推動米粉寮公園、公車亭新建及西門國小通學步道等建設，平日也固定在西門國小擔任導護。民進黨立法院黨團前總召柯建銘到場力挺，稱陳建名是民進黨重要資產，用心服務、熱心待民，是西區的「守護神」，呼籲選民支持陳建名連任，也力挺莊競程進入市府。

陳建名致詞時先向支持者鞠躬致謝。他表示，過去擔任議員及議員助理期間，就是希望盡己所能，讓市民在新竹生活得更幸福，也感謝民進黨新竹隊議員共同推動地方建設、監督市政。

陳建名說，新竹隊成員向來認真做事，但較不擅長宣傳，如今距離投票日僅剩43天，希望支持者協助拉票，讓民進黨11席議員及議員參選人「全壘打」。

他也表示，選舉應選賢與能，莊競程具博士及大學教學背景，也曾任行政院中部聯合服務中心執行長，熟悉地方需求及中央資源，未來可在交通、文化等政策上推動新竹發展，盼市民11月28日支持莊競程。

莊競程則表示，陳建名「心中有鄉親、做事有專業、做人有是非」，面對民眾陳情願意協助解決，也勇於為不公不義發聲。他說，新竹市發展不能再等待，希望選民支持他擔任市長，也讓民進黨市議員參選人共同當選，一起為市民打拚。

活動包括南區議員施乃如、北區議員楊玲宜、劉康彥、東區議員鄭美娟、劉彥伶、香山區議員林盈徹，以及林士凱、曾國維、鄭國輝、曾翰揚、卡伊馬賴等議員參選人到場站台。

新竹市西區議員陳建名與新竹市長參選人莊競程聯合競總成立，陳建名首度公開親自作詞的競選主題曲「西區有名」。圖／陳建名團隊提供