台聯黨推新人何苡睿參選嘉市東區議員 黨主席周倪安陪同南田市場拜票

台聯黨布局嘉義市議員選舉，提名新人何苡睿參選嘉義市東區市議員，黨主席周倪安今天走訪嘉義市南田市場，陪同何苡睿掃街拜票，向攤商及採買民眾握手問候、爭取支持，何苡睿沿途向市場民眾介紹參選理念與政見，獲得不少民眾熱情回應，為她加油打氣。

周倪安表示，嘉義是台聯黨多年來的「福地」，不僅是前主席劉一德的故鄉，也有副秘書長蔡豐文、前議員蔡永泉等人長期在地方耕耘，讓台聯黨歷年選舉在嘉義得票表現相較其他縣市突出，今年提名何苡睿參選，希望藉由新世代接棒，延續台聯黨服務嘉義民眾的熱忱。

何苡睿表示，她投入公共事務的初衷，就是希望以創新思維改善嘉義長期面臨的問題，讓年輕人的聲音進入議會，參與城市未來發展與公共政策討論，她若有機會當選，將積極推動改善青年創業環境，盼吸引在外縣市打拚的青年返鄉發展，讓嘉義注入新的年輕活力。

何苡睿也說，青年願意返鄉，不只需要就業與創業機會，同時也需要宜居、安心的生活環境，因此她會持續努力，全面提升嘉義市社會安全網，期盼透過新世代投入公共事務，改善市民生活品質，讓不同世代都能在嘉義安心生活，為嘉義市政帶來嶄新的氣象。