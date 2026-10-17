快訊

獨／LINE Pay 75萬筆個資遭中國大陸暗網兜售 賣家竟只開價399美元

成功破冰？與魏平政握手 王惠美站台8分鐘喊：核電公投同意、歡迎來彰化

聽新聞
0:00 / 0:00

台聯黨推新人何苡睿參選嘉市東區議員 黨主席周倪安陪同南田市場拜票

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
台聯黨今年推新人何苡睿（左一）參選嘉市東區議員，黨主席周倪安（左二）今天陪同在南田市場掃街拜票。圖／台聯黨提供
台聯黨今年推新人何苡睿（左一）參選嘉市東區議員，黨主席周倪安（左二）今天陪同在南田市場掃街拜票。圖／台聯黨提供

台聯黨布局嘉義市議員選舉，提名新人何苡睿參選嘉義市東區市議員，黨主席周倪安今天走訪嘉義市南田市場，陪同何苡睿掃街拜票，向攤商及採買民眾握手問候、爭取支持，何苡睿沿途向市場民眾介紹參選理念與政見，獲得不少民眾熱情回應，為她加油打氣。

2026九合一選舉

周倪安表示，嘉義是台聯黨多年來的「福地」，不僅是前主席劉一德的故鄉，也有副秘書長蔡豐文、前議員蔡永泉等人長期在地方耕耘，讓台聯黨歷年選舉在嘉義得票表現相較其他縣市突出，今年提名何苡睿參選，希望藉由新世代接棒，延續台聯黨服務嘉義民眾的熱忱。

何苡睿表示，她投入公共事務的初衷，就是希望以創新思維改善嘉義長期面臨的問題，讓年輕人的聲音進入議會，參與城市未來發展與公共政策討論，她若有機會當選，將積極推動改善青年創業環境，盼吸引在外縣市打拚的青年返鄉發展，讓嘉義注入新的年輕活力。

何苡睿也說，青年願意返鄉，不只需要就業與創業機會，同時也需要宜居、安心的生活環境，因此她會持續努力，全面提升嘉義市社會安全網，期盼透過新世代投入公共事務，改善市民生活品質，讓不同世代都能在嘉義安心生活，為嘉義市政帶來嶄新的氣象。

台聯黨今年推新人何苡睿（左一）參選嘉市東區議員，黨主席周倪安（左二）今天陪同在南田市場掃街拜票。圖／台聯黨提供
台聯黨今年推新人何苡睿（左一）參選嘉市東區議員，黨主席周倪安（左二）今天陪同在南田市場掃街拜票。圖／台聯黨提供

2026九合一選舉 嘉義市選舉 台聯 周倪安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉義市長選戰牽動議會版圖 藍白民主聖地最強戰隊對決綠營嘉義隊

嘉義青溪婦女協會理事長交接 張啓楷原訂成立後援會臨時喊卡

蔡易餘成立聯合競選總部 父蔡啟芳戴口罩及帽子低調現身

台東市長選戰升溫！綠翁聖惠競總成立拚四大政見 藍陳銘風推客家文化

相關新聞

成功破冰？與魏平政握手 王惠美站台8分鐘喊：核電公投同意、歡迎來彰化

彰化縣長王惠美與縣長參選人魏平政破冰了。國民黨今在員林市圓林園滯洪池生態公園舉辦「Ai正來電 核能才有電」公投造勢中部場，王惠美首度參加國民黨造勢活動，雖沒與魏平政交談，但握手致意，被視為釋出善意拉抬魏平政氣勢。

評「車架隔條通」不尊重沈伯洋專業？蔣萬安：他專業是認知作戰

民進黨台北市長參選人日前提降低北市條通負面印象，主張在易產生爭執熱點，以「樹木與車架阻隔」，遭台北市長蔣萬安酸市政不是靠想像，沈伯洋今反批蔣萬安用鄙夷的方式質疑他這個專家。蔣萬安下午受訪再諷，沈伯洋有專業，是認知作戰專家。

「披荊斬棘、匍匐前進」 韓國瑜為魏平政喊話打氣：一定大功告成

國民黨今天下午在彰化縣員林市舉辦中部中彰投雲四縣市長參選人聯合造勢大會，立法院長韓國瑜站台助講，除呼籲大家要支持重啟核能政策外，也特別陷入苦戰的彰化縣長參選人魏平政打氣，「披荊斬棘、匍匐前進，但相信他會越來越棒，大功告成」。

競總成立前被爆黑料…曾率眾毆人並遭提報流氓交付管訓？張峻回應

無黨籍花蓮縣長候選人、議長張峻今天成立競選總部，卻被爆出「黑料」，20多年前曾被提報列管「情節重大流氓」，裁定交付感訓。張峻今天說，大家都有過去，但這幾天被寫的完全與事實不符，年輕時發生的事，未來會一一對外說明清楚。

卓揆轟立院通過長者免健保費違憲 賴總統卻誇屏東要這樣做「妥當了」

屏東縣長周春米今天舉行競選總部成立大會，總統賴清德等人到場力挺。立法院昨天通過修法讓65歲以上長者免繳健保費，遭行政院長卓榮泰抨擊立法院長韓國瑜放任在野黨帶頭違憲，賴清德上午宣講時問屏東縣長周春米，聽說屏東明年起65歲以上長者免繳健保費，「如果這樣就妥當了」。

影／46歲生日高嘉瑜競總成立高歌 王世堅小提琴伴奏不忘吐槽

民進黨前立委高嘉瑜今年捲土重來第四度參選議員，今天不只與市長參選人沈伯洋聯合競總成立，也是46歲生日。「扶龍王」綠委王世堅現身送上麥克風禮物，甚至重出江湖以小提琴幫高嘉瑜伴奏一曲，王吐槽，他和伴奏老師彈E調，高唱F調，笑說不簡單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。