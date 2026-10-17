重陽節前夕端長照政見 陳玉珍拋第二大同之家、遠端照護全額補助

明天就是農曆九月初九重陽節，國民黨金門縣長候選人陳玉珍今天端出長照政見，主打「在家有人照顧、安養不離家鄉」，提出籌建「金門第二大同之家」，以及由縣府全額補助家戶遠端照護系統兩大政策，並搭配居家照顧、失智支持、照顧者喘息服務及在地人力培育，盼從居家、社區到機構安養建立完整照護網，讓長輩在金門安老，也減輕離鄉工作的子女負擔。

陳玉珍表示，金門已邁入超高齡社會，截至今年7月，65歲以上長者占設籍人口20.26%。隨著高齡人口增加，父母年邁、失能照顧及子女長期在台工作等問題，已成為不少家庭必須面對的難題。長輩晚年需要的不只是補助金，更需要有人陪伴、就醫有資源，並能保有生活尊嚴與選擇。

目前金門大同之家及松柏園截至今年2月合計收容227名長者，部立金門醫院另規劃新增81床住宿型長照床位，預計明年底完工。陳玉珍認為，面對未來照護需求，仍須提早擴充安養資源，因此主張籌建第二大同之家，朝結合醫療照護、健康管理、復健復能、休閒活動及生活服務的綜合型安養園區規劃。

她表示，第二大同之家將採公費與自費並行，照顧符合資格的中低收入、失能及失智長輩，也提供有意退休返鄉者適合的居住空間與生活服務，讓不同健康狀況及經濟條件的長者，都能在家鄉找到合適的安養方式。

另一項政策則鎖定獨居長者及子女不在身邊的家庭。陳玉珍提出「智慧安養照護計畫」，由縣府全額補助有需求的長者自願使用智慧穿戴裝置、台金遠端視訊設備及居家照護、主動關懷服務。穿戴裝置將朝跌倒警示、健康異常提醒及SOS緊急求助等功能規劃，並連結家屬、關懷人員及必要的救護支持，降低長者獨自在家發生意外卻無人知悉的風險。

她說，許多金門子女長年在台灣工作，最擔心的就是老家父母的生活狀況，未來將補助操作簡單的視訊設備，讓不熟悉智慧型手機的長者也能與遠方子女聯繫。不過，智慧照護不能只有設備，緊急時更要有人提供協助，並須尊重長者使用意願與個人隱私，避免科技照護淪為生活監控。

除兩大主軸外，陳玉珍也提出強化居家及日間照顧、社區共餐與交通接送，完善失智照顧及防走失支持，擴充家庭照顧者喘息、諮詢及心理支持等配套；並透過專業訓練、考照獎勵、就業補助及合理待遇，培育在地照服員與相關照護人才，盼兼顧長者需求及青年就業。

陳玉珍表示，未來若當選縣長，將結合中央長照3.0及金門縣離島綜合建設計畫，分階段推動相關政策，建立可持續營運的照護體系。她強調，長輩不應因年老被迫離開生活一輩子的家鄉，子女也不應在工作與照顧父母之間艱難取捨，希望讓健康長者有活動、失能長者有專業照顧、獨居長者有科技守護，實現「在家有人照顧、安養不離家鄉」的目標。