競總成立前被爆黑料…曾率眾毆人並遭提報流氓交付管訓？張峻回應

無黨籍花蓮縣長候選人、議長張峻今天成立競選總部，卻被爆出「黑料」，20多年前曾被提報列管「情節重大流氓」，裁定交付感訓。張峻今天說，大家都有過去，但這幾天被寫的完全與事實不符，年輕時發生的事，未來會一一對外說明清楚。

PTT八卦版昨晚有網友爆卦「張維峻以為改個名叫張峻就能轉生了嗎？」文中提到張峻沒改名前叫「張維峻」，民國90年全國迅雷專案大掃黑時，曾遭拘提到案，被警方提報列管為「情節重大流氓」，最後裁定交付感謝處分，並附上當年報紙報導佐證。

文中也列出「張維峻」曾於1999年6月在保齡球管前因不爽路人「瞄了一眼」，就拿安全帽狠砸、拳打腳踢，致對方滿臉是血；同年7月因遊藝場沒幫保留機台分數，指使10多人持棍棒砸店，隔月又因保護費沒給到位，率10多名惡煞騎車包夾，將人拖下車拿刀棍砍殺等暴力行為。

張峻今天被問到此事，表示完全與事實不符，但也說，大家都有過去，他不會去否認年輕的時候發生什麼事件，因為今天競選總部成立，未來他會找機會，一一向外界報告說明清楚。