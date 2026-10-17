成功破冰？與魏平政握手 王惠美站台8分鐘喊：核電公投同意、歡迎來彰化

彰化縣長王惠美與縣長參選人魏平政破冰了。國民黨今在員林市圓林園滯洪池生態公園舉辦「Ai正來電 核能才有電」公投造勢中部場，王惠美首度參加國民黨造勢活動，雖沒與魏平政交談，但握手致意，被視為釋出善意拉抬魏平政氣勢。

魏平政代表國民黨參選彰化縣長以來，王惠美始終有行程不克參加活動或見面，今上午再被問到會不會出席下午活動，王惠美語帶玄機說「到時候就知道了」，下午約3點35分現身，停留雖不到8分鐘即快閃，但國民黨和魏平政團隊士氣大振，認為王惠美歸隊。

王惠美演講表示，因為接下來有兩個公務，所以沒有辦法參加較晚的活動，她跟大家報告，歡迎中彰投還有雲林、南投各位先進來到彰化。

核電公投一定要蓋同意，她認為還大家要一起守護自己的地方、守護我們台灣，彰化大家加油，台灣也一起加油，在這裡她要特別國民黨秘書長帶領這麼多鄉親來彰化，真的很用心，她再次感謝也祝福今天大會順利圓滿，有空要多來彰化走一走。王惠美都沒談到選舉，也沒跟魏平政交談，在下台前跟魏平政握手致意。