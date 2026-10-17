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許淑華、林明溱、游顥、馬文君同台挺蔡孟娥 竹山選戰打縣鎮合作牌

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華與竹山鎮長參選人蔡孟娥今天舉辦聯合競選總部成立大會，前縣長林明溱、立委游顥、馬文君等人到場力挺，展現藍營整合氣勢。圖／國民黨南投縣黨部提供
南投縣長許淑華與竹山鎮長參選人蔡孟娥今天舉辦聯合競選總部成立大會，前縣長林明溱、立委游顥、馬文君等人到場力挺，展現藍營整合氣勢。圖／國民黨南投縣黨部提供

南投縣長許淑華與竹山鎮長參選人蔡孟娥今天舉辦聯合競選總部成立大會，前縣長林明溱、立委游顥、馬文君等人到場力挺，主打太極美地低碳旅遊景區、交通接駁及運動休閒建設，縣府與鎮公所攜手合作，帶動竹山觀光與地方發展。

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許淑華表示，縣府過去4年持續推動竹山建設，包括提供親子休閒空間的竹夢公園、南雲產業園區計畫，以及幸福巴士、公辦民營托嬰中心、公立幼兒園增班和日照中心等服務，希望兼顧產業發展與長者、育兒家庭需求。

前縣長林明溱指出，太極美地低碳旅遊景區開發計畫經費約9.5億元，規畫串聯天梯、太極峽谷及八卦茶園等景點，整合竹山、鹿谷觀光資源，以「茶與竹」為特色，帶動地方觀光及商機。游顥則肯定許淑華推動幸福巴士及送藥到府服務，蔡孟娥在縣議會支持太極美地計畫，呼籲鄉親支持許淑華連任、蔡孟娥當選。

許淑華表示，蔡孟娥從鎮民代表到縣議員，長期關注道路、農水路、排水及校園環境改善，過去提案落地超過120件，累計爭取及協助地方爭取建設經費超過18億元，也投入弱勢家庭物資發放、獨居長者送餐等服務，熟悉地方需求。

蔡孟娥表示，竹山觀光發展不能只有景點，更要完善交通接駁，讓遊客走進市區消費。竹山市區郵局預計年底拆除，未來改建為2800坪多功能立體停車場，她若當選，將由鎮公所提出接駁計畫，串聯市區與太極美地景區，並規畫YouBike或電動車租賃服務。

蔡孟娥也提出與鹿谷鄉公所合作興建「竹鹿全民運動館」，規畫匹克球、羽球、瑜珈及重訓等設施，提供兩地居民運動休閒空間。她強調，未來將結合觀光、交通與運動建設，提升竹山生活品質，帶動地方發展。

南投縣長許淑華與竹山鎮長參選人蔡孟娥今天舉辦聯合競選總部成立大會，前縣長林明溱、立委游顥、馬文君等人到場力挺，展現藍營整合氣勢。圖／國民黨南投縣黨部提供
南投縣長許淑華與竹山鎮長參選人蔡孟娥今天舉辦聯合競選總部成立大會，前縣長林明溱、立委游顥、馬文君等人到場力挺，展現藍營整合氣勢。圖／國民黨南投縣黨部提供

南投縣長許淑華與竹山鎮長參選人蔡孟娥今天舉辦聯合競選總部成立大會，展現藍營整合氣勢。圖／國民黨南投縣黨部提供
南投縣長許淑華與竹山鎮長參選人蔡孟娥今天舉辦聯合競選總部成立大會，展現藍營整合氣勢。圖／國民黨南投縣黨部提供

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