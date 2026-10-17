鄭麗文站台徐欣瑩 批對手「文青暖男人設」背後是家族利益

國民黨主席鄭麗文今天出席新竹縣長參選人徐欣瑩競選總部成立音樂會活動，力挺徐欣瑩接棒縣長楊文科，強調這場選舉是「清廉政治對決家族派系」，更重話批評對手背後代表龐大家族利益，呼籲新竹縣民拒絕黑金復辟，以選票守住新竹未來。

鄭麗文致詞時表示，徐欣瑩具衛星測量博士背景，曾獲美國太空總署NASA獎學金，原本有機會在專業領域發展，卻因母親生病返鄉照顧，後來投入地方公共事務。她形容徐欣瑩從政一路並非十分順遂，但始終保持科學背景帶來的專注、專業與認真。

鄭麗文說，徐欣瑩家中對她最重要的提醒就是「清清白白從政」，清廉是不容打折的底線。她並強調，國民黨作為百年政黨應該「有容乃大、海納百川」，只要是人才、堅持清白且認真負責，加入團隊都能讓國民黨更加壯大；徐欣瑩不論在立法院或投入縣長選舉，都全力以赴，是國民黨的重要資產。

談到楊文科，鄭麗文表示，楊文科一路從基層做起，也陪伴竹科發展至今，無論山區、農村或竹北，都以相同精神服務地方。她形容楊文科「沒有花裡胡哨的宣傳與包裝」，而是勤懇踏實做事，這就是國民黨的做事風格。

鄭麗文隨後將砲口對準民進黨新竹縣長參選人鄭朝方。她表示，這是一場「非常不公平、非常不對稱的選舉」，指對手由賴清德總統欽點，卻試圖與民進黨切割，塑造「文青、暖男、人畜無害」形象；她更批評，鄭朝方背後代表的是「龐大的鄭氏家族、鄭氏王朝糾葛不清的巨大利益」。

鄭麗文強調，新竹縣目前最重要的是延續清廉、清白、乾淨與專業的政治文化，「如果讓黑金復辟，如果讓新竹縣重新落入家族派系黑金手裡，新竹縣會嚴重倒退」，因此這場選舉格外關鍵。

她也替國民黨竹北市長參選人吳旭智拉抬聲勢，稱吳旭智是優秀的專業人才，擔任議員期間表現可圈可點，對竹北規畫具有前瞻格局；未來若由徐欣瑩、吳旭智及國民黨地方團隊共同合作，可望以科技專業及基層經驗推動地方發展。

鄭麗文最後呼籲支持者，選票應投給真正專業、無私、踏實做事的團隊，而非家族或個人利益，更喊出「拒絕特權、拒絕國家機器的恐嚇跟介入」，希望新竹縣民以選票「抗拒黑金復辟跟綁架」，守住竹科、農村、基層及縣民權益。

活動現場包括新竹縣長楊文科、立委王鴻薇、桃園市長張善政、徐欣瑩、吳旭智及多名國民黨地方民代、參選人出席，營造藍營大團結氣勢。

國民黨主席鄭麗文今出席新竹縣長參選人徐欣瑩競選總部成立活動，與新竹縣長楊文科、立委王鴻薇等人同台，力挺徐欣瑩接棒縣長。記者黃羿馨／攝影

國民黨主席鄭麗文今出席新竹縣長參選人徐欣瑩競選總部成立活動，與新竹縣長楊文科、立委王鴻薇等人同台，力挺徐欣瑩接棒縣長。記者黃羿馨／攝影

國民黨主席鄭麗文今出席新竹縣長參選人徐欣瑩競選總部成立活動，與新竹縣長楊文科、立委王鴻薇等人同台，力挺徐欣瑩接棒縣長。記者黃羿馨／攝影